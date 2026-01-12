Почему зима превращает офис в поле выгоревших героев: эксперты бьют тревогу

В зимние месяцы уровень беспокойства и эмоционального истощения среди работников заметно возрастает, отметила Екатерина Зеленкова, директор по персоналу КГ PROGRESS. Она подчеркнула, что в этот период, а также при выполнении особенно трудных задач, гораздо чаще наблюдается снижение мотивации, учащаются ошибки и невыполнение сроков. Такие состояния, по её словам, сказываются как на эффективности труда, так и на доходах предприятия.

Чтобы уменьшить подобные риски, Зеленкова советует заранее распределять обязанности, выделять приоритетные задачи на месяцы вперёд и избегать одновременного ведения множества дел. Также она рекомендует сократить количество лишних групповых сообщений и непредвиденных срочных просьб. Подобный подход, по словам специалиста, помогает снизить нагрузку и повысить точность исполнения работы.

По мнению Зеленковой, важную роль играют регулярно выражаемая обратная связь, поддержка психолога и помощь коллектива. Для отслеживания настроения в коллективе подходят анонимные анкеты, которые можно проводить раз в месяц или два; они позволяют увидеть изменения и вовремя на них реагировать. Она добавила, что подобные меры помогают работникам дольше оставаться вовлечёнными в общий процесс.

