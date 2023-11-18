Почерневший банан еще пригодится: приготовите в микроволновке «ленивый» десерт

Домочадцы будут долго не замечать почерневший банан в холодильнике, пока он совсем не стухнет. А вот вкусный десерт из него съедят за милую душу. Приготовление займет считаные минуты, даже духовку включать не придется.
Вам понадобятся:
- бананы — 2 шт.,
- растопленное сливочное масло — 100 мл,
- мука — 100 г,
- сахар — 100 г,
- яйца — 2 шт.,
- молоко — 2 ст. л.,
- корица по вкусу.
Взбейте все ингредиенты с помощью миксера, а затем переложите смесь в подходящую для микроволновки посуду. Включите полную мощность и оставьте пудинг на восемь минут. Заваривайте чай и наслаждайтесь своей находчивостью, советует Дзен-канал «Ура! Повара».
Источник фото: Изображение от Eiliv Aceron на Unsplash