Почерневший банан еще пригодится: приготовите в микроволновке «ленивый» десерт

Домочадцы будут долго не замечать почерневший банан в холодильнике, пока он совсем не стухнет. А вот вкусный десерт из него съедят за милую душу. Приготовление займет считаные минуты, даже духовку включать не придется.

Вам понадобятся:

бананы — 2 шт.,

растопленное сливочное масло — 100 мл,

мука — 100 г,

сахар — 100 г,

яйца — 2 шт.,

молоко — 2 ст. л.,

корица по вкусу.

Взбейте все ингредиенты с помощью миксера, а затем переложите смесь в подходящую для микроволновки посуду. Включите полную мощность и оставьте пудинг на восемь минут. Заваривайте чай и наслаждайтесь своей находчивостью, советует Дзен-канал «Ура! Повара».

Источник фото: Изображение от Eiliv Aceron на Unsplash