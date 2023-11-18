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Почерневший банан еще пригодится: приготовите в микроволновке «ленивый» десерт

18 ноября 2023 10:00
Почерневший банан еще пригодится: приготовите в микроволновке «ленивый» десерт
Источник фото: Изображение от Eiliv Aceron на Unsplash

Выбрасывать полежавший фрукт не стоит.

Домочадцы будут долго не замечать почерневший банан в холодильнике, пока он совсем не стухнет. А вот вкусный десерт из него съедят за милую душу. Приготовление займет считаные минуты, даже духовку включать не придется.

Вам понадобятся:

  • бананы — 2 шт.,
  • растопленное сливочное масло — 100 мл,
  • мука — 100 г,
  • сахар — 100 г,
  • яйца — 2 шт.,
  • молоко — 2 ст. л.,
  • корица по вкусу.

Взбейте все ингредиенты с помощью миксера, а затем переложите смесь в подходящую для микроволновки посуду. Включите полную мощность и оставьте пудинг на восемь минут. Заваривайте чай и наслаждайтесь своей находчивостью, советует Дзен-канал «Ура! Повара».

Источник фото: Изображение от Eiliv Aceron на Unsplash

Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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