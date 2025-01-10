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Почти неделя беспрерывной бомбардировки: прогноз магнитных бурь в Петербурге на январь 2025 года

10 января 2025 10:33
Женщина
Почти неделя беспрерывной бомбардировки: прогноз магнитных бурь в Петербурге на январь 2025 года
Городовой ру

Астрономы фиксируют нешуточную активность.

Январь 2025 года приготовил для петербуржцев несколько слабых магнитных бурь, которые, по предварительным прогнозам, продлятся около суток. Если вы чувствительны к изменениям магнитного поля, стоит отметить в календаре следующие даты:

  • 14 января: начало с 21:00
  • 16 января: начало с 21:00
  • 17 января: начало с 21:00
  • 18 января: начало с 21:00
  • 20 января: начало с 21:00.

Эти магнитные колебания не должны достигнуть серьезного уровня (индекс G1), но все же могут отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Но прогнозы могут измениться

Долгосрочные прогнозы магнитных бурь часто носят ориентировочный характер. Ученые предупреждают, что предсказать точное время и силу бури возможно лишь за несколько часов до ее начала. Поэтому актуальную информацию стоит проверять на специализированных ресурсах, например, на сайте Лаборатории солнечной астрономии РАН.

Как пережить магнитные бури?

  1. Следите за состоянием здоровья. Если вы чувствуете головную боль, слабость или скачки давления, пейте больше воды, избегайте сильных физических нагрузок и держите под рукой необходимые лекарства.
  2. Соблюдайте режим сна. Постарайтесь ложиться спать вовремя, чтобы избежать усталости и раздражительности.
  3. Ешьте больше овощей и фруктов. Лёгкая, здоровая пища поможет поддерживать организм в тонусе.
  4. Ограничьте стресс. Йога, медитация или просто приятная прогулка на свежем воздухе помогут справиться с напряжением.
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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургПрогноз погодыЗдоровье
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