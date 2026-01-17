Городовой / Город / Под видом капремонта – кража века: как аферисты проникают в ваши «Госуслуги»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Один человек пострадал в огненной ловушке жилого дома Тосненского района Город
Путин объявил: Петербург соберёт мировой транспортный форум уже в апреле Город
В Северной столице азарт скрывался за черной дверью: как в Петербурге раскрыли тайное казино Город
Рецепт настоящей курочки терияки: нашел в Сети и отказался от доставки Полезное
«Острый случай в Петербургском автобусе: как одна дама устроила пассажиру перцовый душ» Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Россия Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Под видом капремонта – кража века: как аферисты проникают в ваши «Госуслуги»

Опубликовано: 17 января 2026 21:34
 Проверено редакцией
Под видом капремонта – кража века: как аферисты проникают в ваши «Госуслуги»
Под видом капремонта – кража века: как аферисты проникают в ваши «Госуслуги»
Городовой ру

В последнее время в Петербурге и Ленинградской области появились новые случаи мошенничества, связанные с похищением учётных записей на портале «Госуслуги». Злоумышленники используют тему капитального ремонта, чтобы ввести людей в заблуждение. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции, занимающейся борьбой с противоправным использованием технологий связи.

В различных чатах, появляющихся в мессенджерах, мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний или товариществ собственников жилья. Они обещают включить граждан в списки тех, кто получит возможность проведения капитального ремонта, и под этим предлогом предлагают пройти проверку данных. Далее аферисты отправляют пользователям так называемый «ключ оцифровки», который на деле является кодом для подтверждения доступа к порталу «Госуслуги».

«Никогда и никому не передавайте коды, которые приходят вам по СМС, электронной почте или из приложений. Не доверяйте чатам, где с самого начала требуют пройти верификацию или предоставить код оцифровки. Проверяйте всю информацию о капитальном ремонте только через портал «Госуслуги» либо официальные ресурсы. Если такой код уже был сообщён, рекомендуется как можно скорее сменить пароль и ознакомиться со всеми действиями, совершёнными в вашем профиле», – подчеркнули в управлении МВД.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью