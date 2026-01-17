Под видом капремонта – кража века: как аферисты проникают в ваши «Госуслуги»

В последнее время в Петербурге и Ленинградской области появились новые случаи мошенничества, связанные с похищением учётных записей на портале «Госуслуги». Злоумышленники используют тему капитального ремонта, чтобы ввести людей в заблуждение. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции, занимающейся борьбой с противоправным использованием технологий связи.
В различных чатах, появляющихся в мессенджерах, мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний или товариществ собственников жилья. Они обещают включить граждан в списки тех, кто получит возможность проведения капитального ремонта, и под этим предлогом предлагают пройти проверку данных. Далее аферисты отправляют пользователям так называемый «ключ оцифровки», который на деле является кодом для подтверждения доступа к порталу «Госуслуги».
«Никогда и никому не передавайте коды, которые приходят вам по СМС, электронной почте или из приложений. Не доверяйте чатам, где с самого начала требуют пройти верификацию или предоставить код оцифровки. Проверяйте всю информацию о капитальном ремонте только через портал «Госуслуги» либо официальные ресурсы. Если такой код уже был сообщён, рекомендуется как можно скорее сменить пароль и ознакомиться со всеми действиями, совершёнными в вашем профиле», – подчеркнули в управлении МВД.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».