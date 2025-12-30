Подарки впустую: что делать, если Дед Мороз явился навеселе и разбил детские мечты

При отказе организатора вернуть деньги рекомендуется подать иск в суд.

Жителям России объяснили, как возможно вернуть деньги за услуги аниматора, который появился на празднике в нетрезвом состоянии и сорвал проведение мероприятия.

Подобная ситуация может быть рассмотрена как несоблюдение условий заключенного договора. Об этом рассказал юрист Вячеслав Печников, слова которого приводит издание «Газета.Ru».

Как уточнил эксперт, основанием для возврата средств выступает статья 151 Гражданского кодекса РФ.

Она предусматривает возможность денежной компенсации за моральный ущерб при нарушении личных неимущественных прав или посягательстве на нематериальные блага гражданина. Такой механизм применяется и в иных случаях, которые определяет законодательство.

Для того чтобы получить компенсацию через суд, требуется подтвердить два обстоятельства, включая нанесение нравственных страданий.

Доказательства можно собрать, например, записав видео, где зафиксировано некачественное выполнение услуги, что привело к испорченному празднику и негативным эмоциям приглашённых.

Первый шаг для возврата — обратиться с претензией к организатору события с требованием выплаты денег. Если организатор отказывает, то следующим этапом становится судебное разбирательство.

Специалист напомнил, что статья 782 Гражданского кодекса РФ позволяет вернуть часть суммы даже после начала оказания услуги.

"Сумму компенсации «по умолчанию» никто не назначает. Ее определяет суд, оценивая конкретные обстоятельства дела, характер и степень нравственных страданий, степень вины нарушителя и другие заслуживающие внимания обстоятельства", — пояснил эксперт.

Ранее было отмечено, что перед новогодними праздниками представители поколения Z чаще выбирают безалкогольные напитки, а свежие фрукты и овощи они приобретают примерно вдвое реже, чем люди старшей возрастной категории, отдавая предпочтение уже готовой продукции.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».