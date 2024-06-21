Подозреваемого в наемных убийствах в 90-е годы задержали в Петербурге

Мужчина, задержанный в Северной столице, подозревается в причастности к серии убийств, совершенных в 90-х годах. Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, злоумышленник был задержан при силовой поддержке регионального управления Росгвардии.

Личность подозреваемого удалось установить: это ранее судимый житель Ленинградской области. В ходе обыска в его квартире следователи обнаружили патроны калибра 7,62, что указывает на его возможную причастность к убийству, совершенному в октябре 1994 года на улице Федюнинского в Ломоносове. Тогда было найдено тело мужчины с огнестрельными ранениями, однако убийца не был установлен, и дело приостановили.

Со временем, получив новую информацию, следственные органы возобновили дело, что позволило установить личность нападавшего. По данным следствия, задержанный совершал убийства за вознаграждение, однако точная сумма его заработка пока не установлена, пишет «КП».

В настоящий момент правоохранительные органы рассматривают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого, который, по их мнению, может быть причастен к другим преступлениям, совершенным в Северной столице и Ленинградской области.

Адвокат Владимир Набоков в беседе с «Городовым» отметил, что если вина мужчины будет доказана, он может лишиться свободы на длительный срок.

«Если вина мужчины будет доказана, ему грозит серьезное наказание. В зависимости от квалификации преступлений, речь может идти о нескольких статьях Уголовного кодекса РФ. За убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, согласно статье 105 УК РФ, предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того, обнаруженные патроны могут добавить обвинение по статье 222 УК РФ за незаконное хранение оружия и боеприпасов, что предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. В совокупности, при доказанной вине, срок может быть значительным», — прокомментировал адвокат.

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