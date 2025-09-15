Городовой / Общество / Подросткам раздадут по 10 тысяч на руки: вместе с «Пушкинской» теперь будет и «Карта Достоевского»
Подросткам раздадут по 10 тысяч на руки: вместе с «Пушкинской» теперь будет и «Карта Достоевского»

Опубликовано: 15 сентября 2025 13:32
подросток с деньгами
Фото: Городовой.ру

Но потратить деньги можно будет не на все.

В Госдуме обсуждают новый проект — «Карта Достоевского». Если инициативу утвердят, подростки от 14 до 18 лет смогут получить банковскую карту с балансом 10 000 рублей, которые можно будет потратить только на книги.

По задумке депутатов, проект должен стать «литературным аналогом» Пушкинской карты и помочь молодому поколению полюбить чтение. Деньги с карты можно будет использовать для покупки:

  • русской и зарубежной классической литературы, входящей в школьную программу;

  • произведений современных авторов, получивших положительные отзывы экспертов;

  • исторической и научно-популярной литературы — при этом приоритет отдадут отечественным издательствам.

В пояснительной записке инициаторы заявляют, что хотят «поддержать интерес подростков к культуре и повысить уровень их литературного кругозора».

Идея уже вызвала активную дискуссию в соцсетях. Одни считают, что проект поможет школам и родителям сократить расходы на книги, другие опасаются, что список разрешённых изданий окажется жёстко ограниченным и подростки столкнутся с цензурой.

Если законопроект примут, «Карта Достоевского» может заработать уже в 2026 году.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
