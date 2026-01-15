Народ верит в чудо, а священник открывает карты: Крещенская вода не та, которую ты набрал в ванной — вот где ошибка

Праздник Крещения Господня — одно из двенадцати важнейших событий церковного календаря, неразрывно связанное с воспоминанием о крещении Спасителя Иоанном Предтечей в водах Иордана.

Это событие стало основополагающим для таинства крещения, совершаемого над всеми христианами. Однако с этим великим праздником связано множество народных поверий и заблуждений, требующих разъяснения.

Иерей Андрей Постернак, священник, кандидат исторических наук и доктор теологии, проясняет порталу «Городовой», что на самом деле предписывают церковные каноны.

Святость воды: миф о водопроводном чуде

Один из самых распространенных вопросов касается самой воды, освященной в этот день. Считается ли освященной вода, набранная из-под крана или из любого другого источника в день праздника?

Ответ священника однозначен и ставит под сомнение многие народные убеждения.

“Конечно, вода не становится святой в сам день Крещения, когда её берут из любых водоёмов, из-под крана, хотя существует такое народное поверье”.

Тем не менее, традиция имеет свои нюансы. Отец Андрей отмечает:

“Там, где нет возможности получить святую воду, благочестивые люди действительно считают, что набранная в этот день вода, она может…быть некой заменой святой воды, но, тем не менее, она, конечно, крещенской водой не является”.

Это разграничение подчеркивает важность именно церковного освящения.

Купания в проруби: традиция или обязательство?

Другим ярко выраженным заблуждением является восприятие крещенского купания в проруби как обязательного церковного предписания. Многие воспринимают это как главный духовный подвиг праздника.

Священник поясняет:

“Также нырять в прорубь в этот день является некой благочестивой традицией, но, опять же, совсем не предписанной церковными канонами, и уж тем более она не является обязательной для всех людей, тем более для тех, кому это может быть и не очень полезно”.

Церковь ставит духовное состояние выше физического подвига, особенно если он может навредить здоровью.

Главный смысл: Воспоминание и Таинства

Самое важное, что необходимо помнить при наступлении Крещения, это его первоначальный смысл. Это воспоминание одного из “двенадцати важнейших церковных праздников, связанных с крещением Господним”.

Для верующих ключевым моментом является не ритуал с водой, а участие в духовной жизни.

“Поэтому для нас важно в этот день, как и в любой церковный праздник, быть в храме, молиться, по возможности участвовать в церковных таинствах исповеди и причастия”.

Великая Агиасма — особое освящение

Крещенская святыня имеет свой особый чин освящения. Вода освящается во всех храмах дважды — 18 января (в Крещенский сочельник) и 19 января (в сам день праздника), после каждой литургии.

Этот чин называется “Великая Агиасма или Великое Освящение”. Во время него “читаются особые молитвы над водой, именно воспоминания тех событий”.

Именно после этого особого чина крещенская вода приобретает свой статус.

“И крещенская вода, она является… такой особой святыни, которую можно хранить в течение года, которую пьют натощак”.

Эта освященная вода рассматривается верующими как “особая святыня уже после ее освящения” по особому церковному чину.