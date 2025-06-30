Петербург — Венеция по неволе: город тонет в ливнях, а власти разводят руками

Кто ответит за затопленные дома и огороды?

Очередные ливни обрушились на Петербург и Ленинградскую область, превратив улицы в реки, а дворы в болота. Некоторые районы города оказались подтоплены, вызвав волну возмущения среди жителей.

В то время как ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщает о «штатной работе» системы водоотведения, горожане задаются вопросом:

«Если все штатно, почему вода не уходит в ливневую канализацию?»

Кому повезло «утонуть»: Колпино и Пушкин под ударом стихии

Наиболее сильные осадки, по данным пресс-службы «Водоканала», зафиксированы в Колпинском районе — 18,51 мм с интенсивностью 13,70 мм за 20 минут. Пушкинский район также пострадал от ливней — 16,61 мм с интенсивностью 11,73 мм за тот же период.

Красносельский и Приморский районы тоже ощутили на себе силу стихии.

«При сверхрасчетных ливнях (с интенсивностью выше 7,2 мм за 20 минут) канализационная система не может единовременно принять весь объем стоков — она начинает быстро наполняться, а местами переполняться, поэтому на улицах города могут образовываться временные скопления воды. После окончания сверхрасчетного дождя вся вода полностью уходит в канализацию», — пояснили в «Водоканале» каналу 78.ru.

Но жители затопленных районов этой уверенности, похоже, не разделяют.

Вырица — подводное царство: Месяц в ожидании чуда

Ситуация в поселке Вырица Гатчинского района Ленобласти и вовсе катастрофическая.

Потоп образовался на участках местных жителей — вода не уходит уже месяц и достигла уровня 30–50 см.

«Дворы затоплены настолько, что к домам невозможно подобраться без резиновых сапог. Все огородные труды пошли насмарку: затоплены ливневки, канавы и дренажные системы», — рассказывают местные жители.

Больше всего затоплений — в микрорайоне между улицами Льва Толстого, Футбольной и 1 Мая. Администрация перекладывает ответственность на «Ленавтодор», поскольку улица 1 Мая является региональной дорогой.

Кто виноват и что делать: Чиновники ищут стрелочников

Глава администрации Михаил Хомченко заявил, что в 2023 году администрация, по предложению «Ленавтодора», разместила информацию о «необходимости для расчистки и углубления дренажной канавы ликвидировать все примыкания и согласовать все заезды с частных участков».

Однако собственники выразили недовольство, и работы не были проведены. Получается, что виноваты сами жители?

Но как быть с тем, что вода не уходит уже месяц? Разве проблема только в дренажной канаве? Жители Вырицы возмущены бездействием властей и требуют принятия срочных мер.

«Все штатно?» Петербуржцы не верят «Водоканалу»

В Пушкине, несмотря на объявление «желтого» уровня погодной опасности, в пресс-службе «Водоканала» сообщили, что «система водоотведения работает в штатном режиме».

Однако ливень подтопил улицу Школьную, а вода скопилась на проезжей части на улице Железнодорожной. Во дворах на улице Школьной тоже наблюдается небольшой потоп.

«Если все штатно, почему вода не уходит в ливневую канализацию?» — возмущаются петербуржцы в социальных сетях.

Стихия или разруха: Где правда?

Потопы в Петербурге и Ленинградской области — это не только следствие сильных дождей, но и результат плохого состояния ливневой канализации, недостаточной очистки водоотводных канав и отсутствия оперативных действий со стороны властей.

Пока чиновники ищут виноватых и перекладывают ответственность друг на друга, люди продолжают жить в затопленных домах и дворах, подсчитывая убытки и теряя надежду на улучшение ситуации. Не пора ли принять системные меры для решения проблемы, чтобы Петербург перестал быть «плывущим» городом?

«Люблю тебя, «плывущий» Пушкин! Надев калоши — матерюсь…..», — пишет один из петербуржцев.

Эти слова как нельзя лучше отражают настроение жителей города, уставших от бесконечных потопов и бездействия властей.