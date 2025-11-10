Подземный мир Петербурга — 6 особенностей метро, удивляющих даже опытных путешественников

Санкт-Петербург, город дворцов и белых ночей, славится не только своими надземными красотами, но и уникальным подземным миром.
Петербургское метро, открытое в 1955 году, стало неотъемлемой частью жизни города и настоящей достопримечательностью.
Шесть особенностей этого метрополитена особенно удивляют гостей Северной столицы.
«Спуск в недра земли»: как петербургское метро заставляет пассажиров забыть о времени
Петербургское метро — абсолютный рекордсмен по глубине заложения. Средняя глубина станций и тоннелей составляет около 45 метров, а некоторые участки под Невой и ее притоками достигают поразительных 90–100 метров.
Самая глубокая станция России — «Адмиралтейская» — находится на 86-метровой глубине.
Из-за этого спуск и подъем на эскалаторах может занимать до 7 минут, заставляя пассажиров шутить, что «иногда быстрее доехать одну-две остановки наземным транспортом, чем тратить время на эскалаторы».
Траволатор под Невой: инженерное чудо, которое удивляет Россию
Одной из самых уникальных особенностей петербургского метро является траволатор на станции «Спортивная». Это единственный в России подземный горизонтальный эскалатор длиной 300 метров, соединяющий Васильевский остров с Петроградской стороной под Малой Невой.
Поездка по нему занимает около 8 минут и служит не только удобной пересадкой, но и своеобразной городской достопримечательностью.
«Это инженерное решение облегчает пересадку между районами и является своеобразной городской достопримечательностью», — отмечают эксперты.
«Мужской голос» и «Выход на правую сторону»: почему объявления в петербургском метро — отдельная история
Звуковое сопровождение в поездах петербургского метро также отличается от привычного. Здесь станции всегда объявляет мужской голос.
Следующая остановка и информация о пересадке звучат сразу после текущей, а не после стандартной фразы «Осторожно, двери закрываются».
Вместо «Платформа справа» используется формулировка «Выход на правую сторону», что, по мнению многих, делает петербургское метро более информативным и выделяет его на фоне других российских городов.
Двухъярусная «Спортивная»: как метро Петербурга шагнуло в будущее
Станция «Спортивная» уникальна не только траволатором, но и своей двухъярусной конструкцией. Одна платформа расположена на верхнем уровне, другая — на нижнем, а поезда прибывают на разные этажи в зависимости от направления движения.
Такое решение было реализовано с расчетом на будущую Кольцевую линию.
«На станции используются деревянные шпалы на гранитной подушке для гашения вибраций», — добавляется в описании этой необычной станции.
«Горизонтальный лифт»: секрет безопасности и сложности петербургского метро
Петербург считается родиной станций закрытого типа, известных как «горизонтальный лифт». Здесь вместо привычной платформы используются двери в проемах центрального зала, синхронизированные с дверями поездов.
Первая такая станция в мире, «Парк Победы», открылась в 1961 году. Всего было построено 10 таких станций.
Несмотря на безопасность и экономию при строительстве, эксплуатация таких станций оказалась сложной, и от них отказались.
Шлагбаумы перед эскалаторами: забота о пассажирах или городская причуда?
Еще одна отличительная черта петербургского метро — автоматические шлагбаумы, перекрывающие неработающие эскалаторы.
В отличие от Москвы, где их часто просто ограждают цепочкой или оставляют открытыми, в Петербурге подход более строгий.
«На односторонних пересадках между линиями установлены турникеты, не позволяющие пройти в обратную сторону, что также необычно для российских метрополитенов», — отмечается как еще одна особенность.
Петербургское метро — это действительно целый подземный мир, полный интригующих деталей и инженерных решений.