Подземный мир Петербурга — 6 особенностей метро, удивляющих даже опытных путешественников

Почему в петербургском метро появились уникальные станции закрытого типа и что с ними стало?

Санкт-Петербург, город дворцов и белых ночей, славится не только своими надземными красотами, но и уникальным подземным миром.

Петербургское метро, открытое в 1955 году, стало неотъемлемой частью жизни города и настоящей достопримечательностью.

Шесть особенностей этого метрополитена особенно удивляют гостей Северной столицы.

«Спуск в недра земли»: как петербургское метро заставляет пассажиров забыть о времени

Петербургское метро — абсолютный рекордсмен по глубине заложения. Средняя глубина станций и тоннелей составляет около 45 метров, а некоторые участки под Невой и ее притоками достигают поразительных 90–100 метров.

Самая глубокая станция России — «Адмиралтейская» — находится на 86-метровой глубине.

Из-за этого спуск и подъем на эскалаторах может занимать до 7 минут, заставляя пассажиров шутить, что «иногда быстрее доехать одну-две остановки наземным транспортом, чем тратить время на эскалаторы».

Траволатор под Невой: инженерное чудо, которое удивляет Россию

Одной из самых уникальных особенностей петербургского метро является траволатор на станции «Спортивная». Это единственный в России подземный горизонтальный эскалатор длиной 300 метров, соединяющий Васильевский остров с Петроградской стороной под Малой Невой.

Поездка по нему занимает около 8 минут и служит не только удобной пересадкой, но и своеобразной городской достопримечательностью.

«Это инженерное решение облегчает пересадку между районами и является своеобразной городской достопримечательностью», — отмечают эксперты.

«Мужской голос» и «Выход на правую сторону»: почему объявления в петербургском метро — отдельная история

Звуковое сопровождение в поездах петербургского метро также отличается от привычного. Здесь станции всегда объявляет мужской голос.

Следующая остановка и информация о пересадке звучат сразу после текущей, а не после стандартной фразы «Осторожно, двери закрываются».

Вместо «Платформа справа» используется формулировка «Выход на правую сторону», что, по мнению многих, делает петербургское метро более информативным и выделяет его на фоне других российских городов.

Двухъярусная «Спортивная»: как метро Петербурга шагнуло в будущее

Станция «Спортивная» уникальна не только траволатором, но и своей двухъярусной конструкцией. Одна платформа расположена на верхнем уровне, другая — на нижнем, а поезда прибывают на разные этажи в зависимости от направления движения.

Такое решение было реализовано с расчетом на будущую Кольцевую линию.

«На станции используются деревянные шпалы на гранитной подушке для гашения вибраций», — добавляется в описании этой необычной станции.

«Горизонтальный лифт»: секрет безопасности и сложности петербургского метро

Петербург считается родиной станций закрытого типа, известных как «горизонтальный лифт». Здесь вместо привычной платформы используются двери в проемах центрального зала, синхронизированные с дверями поездов.

Первая такая станция в мире, «Парк Победы», открылась в 1961 году. Всего было построено 10 таких станций.

Несмотря на безопасность и экономию при строительстве, эксплуатация таких станций оказалась сложной, и от них отказались.

Шлагбаумы перед эскалаторами: забота о пассажирах или городская причуда?

Еще одна отличительная черта петербургского метро — автоматические шлагбаумы, перекрывающие неработающие эскалаторы.

В отличие от Москвы, где их часто просто ограждают цепочкой или оставляют открытыми, в Петербурге подход более строгий.

«На односторонних пересадках между линиями установлены турникеты, не позволяющие пройти в обратную сторону, что также необычно для российских метрополитенов», — отмечается как еще одна особенность.

Петербургское метро — это действительно целый подземный мир, полный интригующих деталей и инженерных решений.