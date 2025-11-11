Тихая сенсация в Ленинградском зоопарке: редкие рептилии завели потомство

В Ленинградском зоопарке у пары угольных черепах вновь появилось потомство. Сотрудникам удалось организовать подходящие условия для этих редких животных, что позволило добиться появления малышей второй раз. Информация об этом появилась в официальном сообщении зоопарка.
Вид, к которому относятся черепахи Микеланджело и Памела, находится на грани исчезновения. Размножение представителей этой группы в условиях неволи представляет определённую сложность.
Работники отдела, специализирующегося на экзотических животных, долго готовили всё необходимое для их благополучного потомства.
В конце зимы черепахи отложили яйца, которые затем переместили в инкубатор. Для успешного развития сотрудники поддерживали необходимые условия.
В августе из яиц появились три малыша, каждый из которых был размером примерно с сливу.
Ранее в Ленинградском зоопарке рассказали о грызуне из джунглей Юго-Восточной Азии.