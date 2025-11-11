Городовой / Город / Тихая сенсация в Ленинградском зоопарке: редкие рептилии завели потомство
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Смольный раскрыл зимнее «меню» для дорог: чем и как будут укрощать гололёд Город
Юбилейных «Подорожников» всего 50 тысяч: кому достанется память о 70-летии петербургского метро? Город
Советский «золотой» рубль: почему пенсионеры СССР жили лучше, чем россияне сегодня Общество
Росчерк святого: автограф Иоанна Кронштадтского выставлен на продажу Город
«Без контроля питания никакого эффекта»: почему «жиротряс» не заменит спорт и диету Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Тихая сенсация в Ленинградском зоопарке: редкие рептилии завели потомство

Опубликовано: 11 ноября 2025 04:30
Тихая сенсация в Ленинградском зоопарке: редкие рептилии завели потомство
Тихая сенсация в Ленинградском зоопарке: редкие рептилии завели потомство
Городовой ру

В Ленинградском зоологическом парке у пары угольных черепах появились детёныши.

В Ленинградском зоопарке у пары угольных черепах вновь появилось потомство. Сотрудникам удалось организовать подходящие условия для этих редких животных, что позволило добиться появления малышей второй раз. Информация об этом появилась в официальном сообщении зоопарка.

Вид, к которому относятся черепахи Микеланджело и Памела, находится на грани исчезновения. Размножение представителей этой группы в условиях неволи представляет определённую сложность.

Работники отдела, специализирующегося на экзотических животных, долго готовили всё необходимое для их благополучного потомства.

В конце зимы черепахи отложили яйца, которые затем переместили в инкубатор. Для успешного развития сотрудники поддерживали необходимые условия.

В августе из яиц появились три малыша, каждый из которых был размером примерно с сливу.

Ранее в Ленинградском зоопарке рассказали о грызуне из джунглей Юго-Восточной Азии.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью