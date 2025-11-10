Городовой / Город / Праздник по расписанию: в Петербурге торжественно вывели на линию праздничного «Балтийца»
Опубликовано: 10 ноября 2025 16:15
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Вагоны оформили в тематике станций, запущенных в первую очередь.

В электродепо «Автово» состоялось торжественное открытие брендированного поезда, приуроченного к семидесятилетию метрополитена Санкт-Петербурга.

Мероприятие в честь запуска состава «История в вагонах» сопровождалось выступлениями хоров, представляющих московский и петербургский метрополитены, сообщает 78.ru.

Поезд, получивший название «Балтиец», готовили к выпуску на красную линию в течение года.

Каждый вагон посвящён одной из первых станций петербургской подземки – от «Автово» до «Площади Восстания». Особое внимание было уделено индивидуальному оформлению: как отметил дизайнер Андрей Замура, станции обладают своим неповторимым обликом. Он пояснил:

«Каждая станция — своя уникальная история. Мы старались использовать общие стилистические приёмы, чтобы был какой-то единый стиль, но всё равно вагоны получились очень разные — как и станции метро».

Организаторы стремились передать в оформлении как элементы архитектуры, так и исторические факты, связанные с подземкой.

По заверениям представителей метрополитена, совсем скоро на линию выйдет ещё один тематический состав, посвящённый семидесятилетию работы всей транспортной системы.

Таким образом, оформление новых поездов завершит процесс замены подвижного состава на красной ветке метро.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в петербургской подземке найти туалет.

Юлия Аликова
Город
