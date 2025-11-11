«Зодчество‑2025» покорено: Петербург стал победителем международного фестиваля

В Москве завершился XXXIII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество 2025», где Санкт-Петербург удостоился главной премии. Жюри признало городской стенд и экспозицию лучшими в номинации, посвящённой территориальному развитию и градостроительным проектам, сообщает Петербург Центр.
К участию были приглашены представители разных городов страны, включая ведущих архитекторов и специалистов в сфере планирования городской среды.
Экспозиция, созданная для фестиваля, рассказывала о развитии Санкт-Петербурга с момента его основания до нынешних дней, опираясь на официальные генеральные планы.
Центральным элементом стал павильон в классическом стиле с изображением чаек, которые парили над макетом города как символ города на воде и его истории. Такой подход подчеркивал преемственность архитектурных традиций и их применение в современной застройке.
