«Зодчество‑2025» покорено: Петербург стал победителем международного фестиваля
«Зодчество‑2025» покорено: Петербург стал победителем международного фестиваля

Опубликовано: 11 ноября 2025 05:30
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Санкт-Петербург удостоен высшей награды на Международном архитектурном фестивале «Зодчество 2025» в Москве за лучшую экспозицию и стенд в номинации «Развитие территорий и градостроительные решения».

В Москве завершился XXXIII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество 2025», где Санкт-Петербург удостоился главной премии. Жюри признало городской стенд и экспозицию лучшими в номинации, посвящённой территориальному развитию и градостроительным проектам, сообщает Петербург Центр.

К участию были приглашены представители разных городов страны, включая ведущих архитекторов и специалистов в сфере планирования городской среды.

Экспозиция, созданная для фестиваля, рассказывала о развитии Санкт-Петербурга с момента его основания до нынешних дней, опираясь на официальные генеральные планы.

Центральным элементом стал павильон в классическом стиле с изображением чаек, которые парили над макетом города как символ города на воде и его истории. Такой подход подчеркивал преемственность архитектурных традиций и их применение в современной застройке.

Ранее сообщалось, что около 10% жителей Санкт-Петербурга зарабатывают свыше 200 тысяч рублей в месяц.

Юлия Аликова
Город
