«Первый Предпортовый»: в Московском районе Петербурга открыли новый проезд

В Московском районе Санкт-Петербурга официально открыт для движения первый участок 1-го Предпортового проезда. Работы по его строительству были проведены компанией Setl Group, и участок проходит вдоль жилого комплекса «Сенат» со стороны улицы Костюшко.

Общая протяжённость новой части дороги — 514 метров. Здесь проложено четыре полосы для движения транспорта — по две в каждую сторону.

Помимо проезжей части, рядом обустроены тротуары, выделенные велодорожки и парковочные места для автомобилей.

Участок оборудован системой уличного освещения и необходимой разметкой. Магистраль должна соединить улицы Костюшко и Галстяна, её длина составит свыше 1,2 километра.

Полное окончание работ, включая благоустройство территории, запланировано на третий квартал 2026 года.

Завершение строительства совпадёт с заселением первых корпусов жилого комплекса «Титул». После окончания всех работ дорога будет передана в распоряжение города безвозмездно.

Таким образом, в районе появится новая магистраль с современной инфраструктурой для автомобилистов и пешеходов.

