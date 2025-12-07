Городовой / Город / Подземный портал в Царское Село: что спрятано на станции «Пушкинская» в Петербурге
Подземный портал в Царское Село: что спрятано на станции «Пушкинская» в Петербурге

Опубликовано: 7 декабря 2025 13:15
скульптура Александра Сергеевича
Достаточно поднять взгляд в торце зала — и привычное пространство метро неожиданно меняется.

Станция "Пушкинская" давно считается одной из самых цельных по замыслу. В центре композиции — скульптура Александра Сергеевича работы Михаила Аникушина, установленная в 1950-х. Фигура поэта задумана без пафоса: спокойный силуэт, лёгкий наклон головы, жест руки — как будто остановился на секунду, прежде чем снова идти.

Но пространство вокруг скульптуры работает не меньше неё. По замыслу архитекторов, она должна была стать не памятником в привычном понимании, а частью большой сцены — и именно мозаика делает эту сцену завершённой.

Мозаика, которая создаёт иллюзию

Панно позади памятника создала художница Мария Энгельке. На нём — фрагмент Царскосельского парка: тихая дорожка, свет между деревьями, арочное обрамление, которое выглядит как настоящий портал.

Композиция построена так, что глаз автоматически различает глубину: мягкая перспектива, тёплые оттенки вдалеке, чёткие линии ближе к зрителю. В результате подземный зал превращается в «точку перехода» — как будто стоит сделать шаг, и окажешься в парке Александровского дворца.

Эффект намеренно усилен аркой, повторяющей форму архитектурных проёмов Царского Села, — отсюда и впечатление, что панно продолжает пространство станции, а не висит на стене.

Почему место стало негласным мемориалом

У подножия памятника почти часто лежат свежие цветы. Это не традиция, навязанная городом, — так станция превратилась в тихий уголок памяти.
Здесь не проводят экскурсий и не задерживаются толпы: просто люди, проходя мимо, оставляют небольшой знак уважения человеку, имя которого стала носить станция и который рядом с Царским Селом провёл значительную часть своей жизни.

Елизавета Астахова
