Меня чуть не вывернуло от этой утки по-пекински: но вот хого — это реально стоит каждой копейки. Где искать Чайна-таун в Петербурге

Представление о том, что в Санкт-Петербурге, вблизи шумной Лиговки и Обводного канала, может существовать полноценный, многоуровневый Чайна-таун, кажется совершенно нереальным.
Однако за абсолютно неприметным фасадом по адресу Лиговский проспект, 174, скрывается целый мир, построенный с мыслью о китайцах, но ныне гостеприимно открытый для всех любопытных.
1 этаж: Гипермаркет — рай для хозяйственных маньяков и сладкоежек
Первый уровень — это настоящий китайский гипермаркет, который мгновенно погружает посетителя в иную реальность. Огромный зал заставлен товарами, названия которых не переводятся, а ассортимент бросает вызов любому шопинговому опыту.
Здесь можно найти всё: от модной лапши и косметики до сушёных осьминогов и “неведомого в банках без перевода”.
Ассортимент поражает своей странностью и доступностью. Цены здесь кажутся “будто из прошлого. Или с китайского ТаоБао”. Особое внимание привлекают товары из трендовых видеороликов.
Личная находка — “желейные конфеты из тиктока, те самые, которые лопаются, и ты выглядишь как ребёнок на сахарной фабрике”. К ним добавляются чипсы размером с подушку и напитки, внутри которых плавают блёстки.
Провести здесь менее сорока минут кажется невозможным, а выйти без пакета на сумму в 1200 рублей, “набитого как чемодан перед границей”, — тем более.
Это место для тех, кто любит находить что-то “странное, необычное, не поддающееся объяснению”.
2 этаж: Магия Хого — утопия неограниченного пира
Второй этаж представляет собой абсолютную противоположность торговому хаосу первого. Здесь расположен полноценный китайский ресторан с соответствующим интерьером, аквариумами и атмосферой, далёкой от любых “русских” имитаций.
Сердце этого пространства — зона хого, китайского фондю, где гость сам становится поваром.
Главная “фишка” заведения — система безлимитного потребления. За фиксированную сумму в 2600 рублей на человека предоставляется неограниченный доступ к лучшим ингредиентам:
“мраморная говядина, баранина, креветки, грибы, кальмары”.
Сюда же входят напитки и закуски. Эксперт, посетивший заведение, отмечает:
“Я была в похожих местах, но такой щедрости не встречала нигде”.
Ресторан предлагает варить “хоть до заката”, делая ставку на качество ингредиентов и подлинность атмосферы. Для менее авантюрных натур доступно меню с димсамами и уткой по-пекински, но хого остаётся безальтернативным выбором.
3 этаж: Тишина и философия — культурный центр
На самом верху, третий этаж, предлагает абсолютное уединение и покой. Это настоящий Китайский культурный центр. Здесь царит атмосфера, далекая от суеты и потребительского азарта нижних уровней.
Люди заняты медитацией, изучением языка, каллиграфией и даже тайцзи. “Атмосфера умиротворённости” создаётся запахом жасминового чая, бумажными фонариками и звуком старенького проектора.
Посетители могут записаться на курсы, вникнуть в философию страны, которая часто сводится лишь к “лапше быстрого приготовления”. Это место позволяет “выйти с ощущением, что побывал в путешествии, но без самолёта и визы”.
Итоги невозможного путешествия
Лиговский, 174, разрушает устоявшиеся стереотипы. Здесь сочетаются феноменально дешёвый азиатский шопинг, ресторанный опыт, который “стоит каждой копейки”, и пространство для культурного обогащения.
Как отмечают удивленные посетители:
“Это реально другой мир, без стереотипов и глянца”.
И хотя некоторые сомневаются: “ну 2600 не дешево, в розницу столько не съесть”, — опыт, полученный на трёх этажах, кажется бесценным.
Посетитель приходит за странными чипсами, а уходит с новым пониманием азиатской культуры. Это — тайная дверь, спрятанная прямо на оживленной Лиговке.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.