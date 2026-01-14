Меня чуть не вывернуло от этой утки по-пекински: но вот хого — это реально стоит каждой копейки. Где искать Чайна-таун в Петербурге

Это место, где иероглифы, экзотические запахи и невиданные товары сливаются в единый, немного пугающий и бесконечно притягательный калейдоскоп.

Представление о том, что в Санкт-Петербурге, вблизи шумной Лиговки и Обводного канала, может существовать полноценный, многоуровневый Чайна-таун, кажется совершенно нереальным.

Однако за абсолютно неприметным фасадом по адресу Лиговский проспект, 174, скрывается целый мир, построенный с мыслью о китайцах, но ныне гостеприимно открытый для всех любопытных.

1 этаж: Гипермаркет — рай для хозяйственных маньяков и сладкоежек

Первый уровень — это настоящий китайский гипермаркет, который мгновенно погружает посетителя в иную реальность. Огромный зал заставлен товарами, названия которых не переводятся, а ассортимент бросает вызов любому шопинговому опыту.

Здесь можно найти всё: от модной лапши и косметики до сушёных осьминогов и “неведомого в банках без перевода”.

Ассортимент поражает своей странностью и доступностью. Цены здесь кажутся “будто из прошлого. Или с китайского ТаоБао”. Особое внимание привлекают товары из трендовых видеороликов.

Личная находка — “желейные конфеты из тиктока, те самые, которые лопаются, и ты выглядишь как ребёнок на сахарной фабрике”. К ним добавляются чипсы размером с подушку и напитки, внутри которых плавают блёстки.

Провести здесь менее сорока минут кажется невозможным, а выйти без пакета на сумму в 1200 рублей, “набитого как чемодан перед границей”, — тем более.

Это место для тех, кто любит находить что-то “странное, необычное, не поддающееся объяснению”.

2 этаж: Магия Хого — утопия неограниченного пира

Второй этаж представляет собой абсолютную противоположность торговому хаосу первого. Здесь расположен полноценный китайский ресторан с соответствующим интерьером, аквариумами и атмосферой, далёкой от любых “русских” имитаций.

Сердце этого пространства — зона хого, китайского фондю, где гость сам становится поваром.

Главная “фишка” заведения — система безлимитного потребления. За фиксированную сумму в 2600 рублей на человека предоставляется неограниченный доступ к лучшим ингредиентам:

“мраморная говядина, баранина, креветки, грибы, кальмары”.

Сюда же входят напитки и закуски. Эксперт, посетивший заведение, отмечает:

“Я была в похожих местах, но такой щедрости не встречала нигде”.

Ресторан предлагает варить “хоть до заката”, делая ставку на качество ингредиентов и подлинность атмосферы. Для менее авантюрных натур доступно меню с димсамами и уткой по-пекински, но хого остаётся безальтернативным выбором.

3 этаж: Тишина и философия — культурный центр

На самом верху, третий этаж, предлагает абсолютное уединение и покой. Это настоящий Китайский культурный центр. Здесь царит атмосфера, далекая от суеты и потребительского азарта нижних уровней.

Люди заняты медитацией, изучением языка, каллиграфией и даже тайцзи. “Атмосфера умиротворённости” создаётся запахом жасминового чая, бумажными фонариками и звуком старенького проектора.

Посетители могут записаться на курсы, вникнуть в философию страны, которая часто сводится лишь к “лапше быстрого приготовления”. Это место позволяет “выйти с ощущением, что побывал в путешествии, но без самолёта и визы”.

Итоги невозможного путешествия

Лиговский, 174, разрушает устоявшиеся стереотипы. Здесь сочетаются феноменально дешёвый азиатский шопинг, ресторанный опыт, который “стоит каждой копейки”, и пространство для культурного обогащения.

Как отмечают удивленные посетители:

“Это реально другой мир, без стереотипов и глянца”.

И хотя некоторые сомневаются: “ну 2600 не дешево, в розницу столько не съесть”, — опыт, полученный на трёх этажах, кажется бесценным.

Посетитель приходит за странными чипсами, а уходит с новым пониманием азиатской культуры. Это — тайная дверь, спрятанная прямо на оживленной Лиговке.

