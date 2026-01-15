Погода в Петербурге решила сыграть по чужим правилам: что натворил упрямый антициклон?

В северной столице погодные условия определяет крайняя часть мощного антициклона, расположенного на севере. Об этом рассказал Михаил Леус, представляющий Центр погоды «Фобос». В четверг, 14 января, небо сохраняет переменную облачность, существенных осадков не ожидается.
В отдельных районах области может выпасть незначительное количество снега. Температурный фон держится ниже привычных для этого периода значений и находится в районе от минус 6 до минус 8 градусов. Ветер преобладает юго-восточного направления, его скорость варьируется от 2 до 7 метров в секунду.
Атмосферное давление слабо повышается и достигает отметки в 770 миллиметров ртутного столба, что превышает стандартные показатели. В Ленинградской области воздух остынет до минус 6—11 градусов. В пятницу также не прогнозируются существенные осадки: ночью температура опустится до 9—11 градусов ниже нуля, а днем составит от минус 7 до минус 9 градусов.
