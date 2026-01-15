Городовой / Город / Погода в Петербурге решила сыграть по чужим правилам: что натворил упрямый антициклон?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Те, кто до сих пор жарят с брызгами, просто не видели это блюдо: моя свинина — это идеальный ужин для ленивых гурманов Полезное
Тайна Duty Free для избранных: сэкономьте 20% на покупках Город
Просто, но с пользой для кишечника: эта еда оказалась для моей семьи волшебной пилюлей Полезное
Билеты нужно покупать за две недели, иначе стоишь в очереди как дурак: открою секрет, как попасть в этот петербургский музей без нервов Город
В каких районах Петербурга этой зимой окунуться смогут даже самые осторожные? Тайна крещенских заявок раскрыта Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Погода в Петербурге решила сыграть по чужим правилам: что натворил упрямый антициклон?

Опубликовано: 15 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
Погода в Петербурге решила сыграть по чужим правилам: что натворил упрямый антициклон?
Погода в Петербурге решила сыграть по чужим правилам: что натворил упрямый антициклон?
Городовой ру

В северной столице погодные условия определяет крайняя часть мощного антициклона, расположенного на севере. Об этом рассказал Михаил Леус, представляющий Центр погоды «Фобос». В четверг, 14 января, небо сохраняет переменную облачность, существенных осадков не ожидается.

В отдельных районах области может выпасть незначительное количество снега. Температурный фон держится ниже привычных для этого периода значений и находится в районе от минус 6 до минус 8 градусов. Ветер преобладает юго-восточного направления, его скорость варьируется от 2 до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление слабо повышается и достигает отметки в 770 миллиметров ртутного столба, что превышает стандартные показатели. В Ленинградской области воздух остынет до минус 6—11 градусов. В пятницу также не прогнозируются существенные осадки: ночью температура опустится до 9—11 градусов ниже нуля, а днем составит от минус 7 до минус 9 градусов.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью