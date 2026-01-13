Пока дети плачут по любимой игре: почему Roblox остаётся за семью печатями

Федеральная служба связи не намерена снимать ограничения на доступ к игровой платформе Roblox на территории России. В ведомстве пояснили, что отсутствуют основания для отмены блокировки. Эта информация была озвучена на телевизионном канале.
Доступ к Roblox ограничили из-за выявленных в ней случаев распространения материалов, связанных с экстремизмом, терроризмом, а также с призывами к насильственным действиям.
В ходе проверки в пределах данной платформы были зафиксированы сообщения о попытках получения личных фотографий с последующим шантажом и склонением детей к противоправным действиям.
Как подчеркивает служба, лица, совершающие преступления против детей, активно используют игровую среду для установления знакомств с несовершеннолетними.
Помимо этого, на платформе выявлены действия мошенников, направленные на получение личной информации пользователей, что впоследствии привело к хищениям средств с банковских счетов.
Ранее представители сервиса признавали, что контроль за содержанием внутри игр отсутствовал.
«Ведется работа над усилением модерации контента», — сообщали в компании.
