Пока дети плачут по любимой игре: почему Roblox остаётся за семью печатями
Пока дети плачут по любимой игре: почему Roblox остаётся за семью печатями

Опубликовано: 13 января 2026 04:00
 Проверено редакцией
В 2025 году Роскомнадзор направил администрации Roblox несколько требований ограничить доступ к материалам, признанным запрещёнными на территории России.

Федеральная служба связи не намерена снимать ограничения на доступ к игровой платформе Roblox на территории России. В ведомстве пояснили, что отсутствуют основания для отмены блокировки. Эта информация была озвучена на телевизионном канале.

Доступ к Roblox ограничили из-за выявленных в ней случаев распространения материалов, связанных с экстремизмом, терроризмом, а также с призывами к насильственным действиям.

В ходе проверки в пределах данной платформы были зафиксированы сообщения о попытках получения личных фотографий с последующим шантажом и склонением детей к противоправным действиям.

Как подчеркивает служба, лица, совершающие преступления против детей, активно используют игровую среду для установления знакомств с несовершеннолетними.

Помимо этого, на платформе выявлены действия мошенников, направленные на получение личной информации пользователей, что впоследствии привело к хищениям средств с банковских счетов.

Ранее представители сервиса признавали, что контроль за содержанием внутри игр отсутствовал.

«Ведется работа над усилением модерации контента», — сообщали в компании.

Автор:
Юлия Аликова
Город
