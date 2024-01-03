Пока не испортилась: вот что можно приготовить из остатков колбасной нарезки

Доедать остатки новогоднего ужина приходится в спешке, пока все не испортилось. Первым делом в ход идут салаты с очень маленьким сроком годности, а вот колбасная нарезка в холодильнике «скучает». Пока ее время не истекло, есть шанс порадовать домочадцев вкусным ужином.

Разные виды колбас идеально подойдут для приготовления горохового супа. Особенно если присутствует большое количество копченостей. Мясо нужно поджарить вместе с луком, а потом добавить в суп. То же самое можно провернуть с солянкой.

Более простой способ спасти нарезку от порчи — сделать пиццу. Для нее сгодится абсолютно любая колбаса, да и другие остатки с новогоднего стола можно добавить в итальянское изделие. Все останутся в выигрыше, говорится на портале «Большой вопрос».

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