Полицейский налёт в Апраксином: мигранты попытались исчезнуть среди одежды

В северной столице сотрудники полиции продолжают проводить проверки иностранных граждан на рынке в Апраксином дворе. Во время рейда оказалось, что прямо среди лавок был организован временный приют, где на момент прибытия стражей порядка находились 112 человек. По информации городского управления внутренних дел, часть из них попыталась скрыться через черный ход.
Некоторые выбрали довольно необычные способы спрятаться — прятались за развешанными на вешалках вещами. Полицейские установили личности всех находившихся на месте, провели необходимые проверки и сняли отпечатки пальцев. Представитель ведомства рассказал:
«В результате у 23 человек были обнаружены нарушения миграционного законодательства».
Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили несколько ножей, внешне напоминающих кинжалы, а также газовый пистолет. Найденное оружие было направлено на экспертизу. По итогам проверки всех нарушителей доставили в участок, где возбудили дела об административных правонарушениях.
В настоящее время решается вопрос о принудительном выдворении этих лиц за пределы России.
