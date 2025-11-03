Городовой / Город / Полуголое дефиле в здании «Ленфильма» вызвало бурю: что говорят организаторы
Полуголое дефиле в здании «Ленфильма» вызвало бурю: что говорят организаторы

Опубликовано: 3 ноября 2025 12:37
Организаторы отмечают, что их инициатива помогает жителям и гостям города взглянуть на него по-новому и познакомиться с современной культурой.

Организаторы модного мероприятия «KONTRKULT», прошедшего в здании «Ленфильма» в Санкт-Петербурге и вызвавшего бурную реакцию, выступили с ответом на замечания.

Они подчёркивают, что во все исторические периоды именно культура и искусство помогают сохранять веру в лучшее и поддерживают людей в сложных условиях.

В специальном заявлении представители команды отметили:

«Искусство во все времена оставалось опорой для человеческого духа. В периоды испытаний именно оно помогает людям сохранить надежду, эмоциональную устойчивость и веру в будущее.
Мы создаём позитивные пространства, где молодые люди могут не просто отвлечься от тревог, а найти конструктивный выход своей энергии, реализовать творческий потенциал и ощутить духовное единство через культуру»

, — говорится в сообщении организаторов.

«KONTRKULT» активно взаимодействует с представителями творческих профессий, развивает молодёжные инициативы, а также проводит совместные проекты с музыкантами, художниками и городскими клубами.

Кроме того, команда организует маркеты и тематические показы, приглашая местных дизайнеров. Среди участников оказываются также представители других творческих объединений — от бильярдных до визуальных артистов.

Ранее сообщалось, что в здании «Ленфильма» прошёл полуголый модный показ. Молодые люди в минимальном количестве одежды танцевали под техно-музыку. Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях и СМИ.

Юлия Аликова
Город
