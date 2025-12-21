Помощь обернулась побоями: в Невском районе пьяная пациентка набросилась на фельдшеров

В ночь на 20 декабря сотрудники скорой были вызваны на Белевский проспект в Санкт-Петербурге для оказания помощи человеку, находившемуся без сознания возле ресторана. Оказалось, что речь идёт о женщине в состоянии сильного опьянения. Медицинская бригада приняла решение доставить её в лечебное учреждение.
Когда машина скорой помощи направлялась в больницу, 47-летняя пациентка пришла в себя и напала на фельдшера. Она ударила его по голове несколько раз. После инцидента медработник получил необходимую помощь и сообщил о случившемся сотрудникам полиции.
Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, на неё был оформлен административный протокол. Сейчас идёт обсуждение возможного возбуждения уголовного дела.