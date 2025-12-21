Понедельник с подвохом: петербуржцев предупредили об ухудшении погоды

Жителей Петербурга предупредили о предстоящем ухудшении погоды. По информации из управления по чрезвычайным ситуациям, 22 декабря в городе ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также мокрый снег. Дорожные условия могут осложниться из-за образования наледи, что требует повышенной осторожности от водителей и пешеходов.
В начале недели в Петербург придёт холодный фронт. Уже на следующий день вновь ожидается снегопад. К утру температура понизится до нуля или двух градусов ниже нуля, а к вечеру может опуститься до минус четырёх – минус шести градусов.
