Понедельник с подвохом: петербуржцев предупредили об ухудшении погоды
Понедельник с подвохом: петербуржцев предупредили об ухудшении погоды

Опубликовано: 21 декабря 2025 17:47
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и призывают водителей и пешеходов соблюдать осторожность.

Жителей Петербурга предупредили о предстоящем ухудшении погоды. По информации из управления по чрезвычайным ситуациям, 22 декабря в городе ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также мокрый снег. Дорожные условия могут осложниться из-за образования наледи, что требует повышенной осторожности от водителей и пешеходов.

В начале недели в Петербург придёт холодный фронт. Уже на следующий день вновь ожидается снегопад. К утру температура понизится до нуля или двух градусов ниже нуля, а к вечеру может опуститься до минус четырёх – минус шести градусов.

Автор:
Юлия Аликова
