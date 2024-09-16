«Понимаю мужика»: петербуржцы поддержали моющегося в Неве незнакомца

Петербуржцы давно привыкли к странным происшествиям в черте города. Но на сей раз их ждало особенное зрелище.

15 сентября, неизвестный мужчина, вооружившись мочалкой и мылом, проводил гигиенические процедуры прямо на набережной Невы. Казалось, его ничуть не смущало, что вокруг гуляют отдыхающие от трудовой недели прохожие. Раздетого до трусов купальщика сняли на видео, которое тут же разлетелось по Сети.

Подписчики сообщества «Санкт-Петербург Live» Вконтакте не стали ругать или осуждать незнакомца. Многие вошли в положение, предположив, что дома у мужчины отключили воду, а ходить немытым он не желает: