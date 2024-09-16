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«Понимаю мужика»: петербуржцы поддержали моющегося в Неве незнакомца

16 сентября 2024 18:40
«Понимаю мужика»: петербуржцы поддержали моющегося в Неве незнакомца
«Понимаю мужика»: петербуржцы поддержали моющегося в Неве незнакомца
Фото Городовой.ру

Неизвестный принес на набережную банные принадлежности и разделся до белья.

Петербуржцы давно привыкли к странным происшествиям в черте города. Но на сей раз их ждало особенное зрелище.

15 сентября, неизвестный мужчина, вооружившись мочалкой и мылом, проводил гигиенические процедуры прямо на набережной Невы. Казалось, его ничуть не смущало, что вокруг гуляют отдыхающие от трудовой недели прохожие. Раздетого до трусов купальщика сняли на видео, которое тут же разлетелось по Сети.

Подписчики сообщества «Санкт-Петербург Live» Вконтакте не стали ругать или осуждать незнакомца. Многие вошли в положение, предположив, что дома у мужчины отключили воду, а ходить немытым он не желает:

«Понимаю мужика. Такая жара и духота!», «Может в тяжелый ситуации человек, негде помыться. А вам, клоунам, лишь бы на видео снять, да в сеть выложить», «Ну, он же в трусах, не без трусов! Мало ли, воду отключили, душ сломался», «Сама живу в Петербурге! Все норм, в метро поедет чистеньким!!! Молодца!!!»

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Автор:
Ольга Хромова
Город Санкт-ПетербургПроисшествие
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