Попросили вести себя тише — и поплатились: в Мурино подростки избили двух прохожих за замечание

В населенном пункте Мурино было начато расследование по факту инцидента с участием молодежи. В минувшую субботу в отдел полиции Всеволожского района Ленинградской области поступил сигнал от свидетеля о массовой ссоре на территории двора дома на улице Шоссе в Лаврики, 63. На вызов прибыл полицейский наряд.
Сотрудники задержали двух подростков, каждому из которых пятнадцать лет. Оба учатся в седьмом классе и проживают в соседнем поселке Новое Девяткино. Подростков доставили в участок, где они были опрошены, а затем отпущены под обязательство явиться, под подписку родителей.
В результате установленной проверки выяснилось: примерно в 1:45 ночи во дворе возник конфликт, который вскоре перерос в драку. В потасовке, кроме несовершеннолетних, фигурировали еще двое взрослых, личности которых пока не установлены. Согласно предварительным данным, эти мужчины могли сделать замечание подросткам из-за слишком шумного поведения в ночное время.
Обстоятельства произошедшего, а также точное число участников, сейчас уточняются. На данный момент сведений о пострадавших нет. По словам представителей полиции, в отношении родителей подростков оформлены административные протоколы.
Также возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за хулиганство.