Городовой / Город / Попросили вести себя тише — и поплатились: в Мурино подростки избили двух прохожих за замечание
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Юсуповский дворец: ее только зеркала и роскошь. Откройте дверь в мир приватного искусства Город
Не улыбкой единой: как с самого начала стать своим в новом коллективе — советы экспертов Город
Даже Исаакиевский собор не так хорош: эту церковь называют одной из самых красивых в России — и спорить с этим сложно Общество
МЧС бьёт тревогу: петербургские дороги обернутся испытанием для нервов Город
Сувениры Петербурга — только по прописке: символику города хотят оставить исключительно за местными производителями Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

Попросили вести себя тише — и поплатились: в Мурино подростки избили двух прохожих за замечание

Опубликовано: 23 ноября 2025 16:36
Попросили вести себя тише — и поплатились: в Мурино подростки избили двух прохожих за замечание
Попросили вести себя тише — и поплатились: в Мурино подростки избили двух прохожих за замечание
Городовой ру

Полиция выясняет детали и число участников в ходе расследования драки.

В населенном пункте Мурино было начато расследование по факту инцидента с участием молодежи. В минувшую субботу в отдел полиции Всеволожского района Ленинградской области поступил сигнал от свидетеля о массовой ссоре на территории двора дома на улице Шоссе в Лаврики, 63. На вызов прибыл полицейский наряд.

Сотрудники задержали двух подростков, каждому из которых пятнадцать лет. Оба учатся в седьмом классе и проживают в соседнем поселке Новое Девяткино. Подростков доставили в участок, где они были опрошены, а затем отпущены под обязательство явиться, под подписку родителей.

В результате установленной проверки выяснилось: примерно в 1:45 ночи во дворе возник конфликт, который вскоре перерос в драку. В потасовке, кроме несовершеннолетних, фигурировали еще двое взрослых, личности которых пока не установлены. Согласно предварительным данным, эти мужчины могли сделать замечание подросткам из-за слишком шумного поведения в ночное время.

Обстоятельства произошедшего, а также точное число участников, сейчас уточняются. На данный момент сведений о пострадавших нет. По словам представителей полиции, в отношении родителей подростков оформлены административные протоколы.

Также возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за хулиганство.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью