Пангасиус: правда ли это «рыба для бедняков», или ее зря ругают

Пангасиус давно стал символом дешёвой рыбы: мол, берут только те, кому «на нормальную еду денег нет». Репутация сомнительная, сравнимая разве что с тем, как когда-то шутили про минтай. Но если отбросить мемы и страшилки, перед нами окажется деликатес.
По вкусу пангасиус вполне обычный: жирный, без костей, с нейтральным вкусом. Кому-то это скучно, кому-то идеально под специи. Перец, лимон, панировка – и уже нормальный будничный вариант.
Негатив вокруг него появился из-за Меконга – одной из самых грязных рек мира. Пангасиус там действительно жил, и в памяти людей закрепилось: значит, рыба грязная по определению.
Но в промышленных масштабах дикий сом давно не ловят: его выращивают в искусственных водоёмах дельты Меконга. Вода прогоняется через очистку, рыбе дают нормальный комбикорм, а не то, что течёт по реке. Аквариумисты подтверждают: акульий сом вообще не живёт в грязной воде.
Так что страшилки про «рыбные отбросы» не выдерживают проверки. Этот сом не опаснее привычной селёдки, а иногда и чище неё. Просто у него вкус на любителя – и ничего больше.