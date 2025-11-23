Городовой / Общество / Пангасиус: правда ли это «рыба для бедняков», или ее зря ругают
Пангасиус: правда ли это «рыба для бедняков», или ее зря ругают

Опубликовано: 23 ноября 2025 16:30
пангасиус
Пангасиус: правда ли это «рыба для бедняков», или ее зря ругают
Фото: Городовой.ру

Разобрались в составе недооцененного продукта.

Пангасиус давно стал символом дешёвой рыбы: мол, берут только те, кому «на нормальную еду денег нет». Репутация сомнительная, сравнимая разве что с тем, как когда-то шутили про минтай. Но если отбросить мемы и страшилки, перед нами окажется деликатес.

По вкусу пангасиус вполне обычный: жирный, без костей, с нейтральным вкусом. Кому-то это скучно, кому-то идеально под специи. Перец, лимон, панировка – и уже нормальный будничный вариант.

Негатив вокруг него появился из-за Меконга – одной из самых грязных рек мира. Пангасиус там действительно жил, и в памяти людей закрепилось: значит, рыба грязная по определению.

Но в промышленных масштабах дикий сом давно не ловят: его выращивают в искусственных водоёмах дельты Меконга. Вода прогоняется через очистку, рыбе дают нормальный комбикорм, а не то, что течёт по реке. Аквариумисты подтверждают: акульий сом вообще не живёт в грязной воде.

Так что страшилки про «рыбные отбросы» не выдерживают проверки. Этот сом не опаснее привычной селёдки, а иногда и чище неё. Просто у него вкус на любителя – и ничего больше.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
