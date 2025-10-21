В Мурино открылся портал в ад и петербуржцы вспомнили все проблемы за последние недели: и метро, и парковки, и коммуникации

Почему провал стал символом накопившихся проблем.

В Мурино, одном из самых молодых и активно развивающихся районов Петербурга, произошло событие, которое жители уже успели окрестить «порталом в ад».

Прорыв подземного коллектора на пересечении улиц Харченко и 1-го Муринского проспекта привел к образованию внушительного провала: три метра в глубину и девяносто квадратных метров площади.

Как пишет «Фонтанка», инцидент привлек внимание СК и Прокуратуры, начавших проверку.

3 метра глубины, 90 «квадратов» дыры: Мурино переживает «время прорывов»

Аварийные службы оперативно приступили к ликвидации последствий. Движение транспорта в районе ограничено, а зона происшествия оцеплена.

Жителей дома №29 по 1-му Муринскому проспекту, оказавшегося под угрозой, пришлось экстренно эвакуировать. Кроме того, здание отключили от газоснабжения, что лишь усугубило ситуацию.

«Осень, зима… Время прорывов», — с горечью отмечают петербуржцы, привыкшие к коммунальным авариям.

«Главное — не выйти на самих себя»: Жители Мурино о прорыве коллектора и прочих бедах

Провал асфальта и отключение коммуникаций вновь подняли волну обсуждений о состоянии инфраструктуры.

«Главное, в ходе следствия, это не выйти на самих себя…», — иронично комментируют ситуацию горожане, намекая на возможную халатность при обслуживании сетей.

«Как это прорыв коллектора? А что, метро сегодня ломаться не будет?» — звучат саркастичные вопросы, отражающие накопившееся недовольство.

«Уважаемые люди изо всех сил денег пытаются заработать, а тут эти проклятые семидесятилетние коммуникации выходят и выходят из строя!» — сетуют люди, указывая на изношенность сетей.

Метро, парковки, коммуникации: Муринский провал как символ накопившихся проблем

Событие в Мурино стало катализатором для обсуждения других наболевших проблем.

«Провалы в нашем городе не только с дорогами….» — пишут жители, подводя итог.

Вспомнили больную тему с парковками:

«Засыпать и открыть зону платной парковки. А коллекторы пусть будущие высокоразвитые цивилизации восстанавливают».