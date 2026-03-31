Посадила под розами 1 растение - черной пятнистости след простыл: совет британских садоводов

Многолетник, высаженный под розами, защищает их от грибка - красивый здоровый куст без химии

Розы — главные звезды любого цветника. Чтобы получить роскошные кусты, цветоводы готовы часами возиться с почвой, удобрениями и укрытием на зиму. И очень обидно, когда в разгар сезона на листьях появляются черные пятна, листва желтеет и осыпается, а куст теряет декоративность.

Черная пятнистость — грибковое заболевание, против которого большинство садоводов применяют фунгициды. Но есть и другой путь — простой, естественный и, судя по отзывам, очень эффективный.

Садовод-блогер по имени Софи поделилась в соцсетях методом избавления от черной пятнистости роз с помощью подсадки шалфея. Подсадка (или подбивка) — метод, при котором под высокими кустарниками или деревьями высаживают низкорослые многолетники. В данном случае шалфей выступает настоящим защитником для своего соседа.

«Когда шалфей нагревается, он выделяет природный фунгицид, подавляющий развитие грибка», — объясняет Софи.

Какой шалфей выбрать?

В комментариях к публикации подписчики тут же заинтересовались деталями. Один из главных вопросов: «А какой шалфей подойдет?»



Софи уточнила: лучше всего работают шалфей Грегга (Salvia greggii) и шалфей мелколистный (Salvia microphylla). Эти виды достаточно компактны, отлично растут в средней полосе, если их правильно укрыть на зиму и, что немаловажно, сами по себе очень декоративны. Цветут они все лето, привлекая пчел и шмелей.



Садоводы поделились своим мнением об этом способе. Большинство выразили благодарность за простой и экологичный способ защиты розовых кустов от грибка.

«Я обожаю розы, но что бы я ни делала, у двух или трех кустов обязательно появляется черная пятнистость. Наверное, придется подождать до следующего года, чтобы опробовать метод, но заранее огромное спасибо».

Ранее Городовой рассказал, чем подкормить пионы.