Безопасный город работает: минимум преступлений и ДТП в Петербурге

Губернатор Александр Беглов отчитался о результатах госпрограммы по обеспечению безопасности в Санкт-Петербурге. По его словам, число преступлений в городе достигло рекордно низких показателей.
В еженедельном обращении он рассказал о ключевых достижениях программы. Губернатор отметил, что благодаря усилиям полиции, системе видеонаблюдения и проекту «Безопасный город» уличная преступность уменьшилась примерно на 20 процентов.
Сегодня в Петербурге работает свыше 112 тысяч камер, данные с которых поступают прямо в дежурные части. Также снизилось количество аварий с пострадавшими и инцидентов с участием детей.
Беглов подчеркнул, что меры по повышению безопасности продолжатся.