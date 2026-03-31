В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Апрель не проспите, иначе смородины не видать: чем опрыскать кусты, пока почки не распустились - 3 варианта Полезное
Безопасный город работает: минимум преступлений и ДТП в Петербурге

Опубликовано: 31 марта 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Serguei Fomine
Сейчас на берегах Невы за порядком следят больше 112 тысяч камер.

Губернатор Александр Беглов отчитался о результатах госпрограммы по обеспечению безопасности в Санкт-Петербурге. По его словам, число преступлений в городе достигло рекордно низких показателей.

В еженедельном обращении он рассказал о ключевых достижениях программы. Губернатор отметил, что благодаря усилиям полиции, системе видеонаблюдения и проекту «Безопасный город» уличная преступность уменьшилась примерно на 20 процентов.

Сегодня в Петербурге работает свыше 112 тысяч камер, данные с которых поступают прямо в дежурные части. Также снизилось количество аварий с пострадавшими и инцидентов с участием детей.

Беглов подчеркнул, что меры по повышению безопасности продолжатся.

Автор:
Юлия Аликова
