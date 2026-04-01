Пошагово: когда менять пленку на парнике, чтобы экономия не обернулась убытками

Как износ пленки влияет на микроклимат парника - и когда пора менять

Весной многие дачники задумываются о состоянии пленки на парнике. Прошлогоднее покрытие порой выглядит вполне пригодным - прозрачным и без видимых повреждений.

Однако к середине сезона становится заметно, что у одних растения радуют бодрым ростом и обильным урожаем, а у других заметно отстают в развитии.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала, где же проходит граница между разумной экономией и потерями

"Основная задача пленки - пропускать свет. Именно это свойство ухудшается в первую очередь. Даже если материал выглядит целым, он со временем мутнеет, покрывается мельчайшими трещинами и начинает пропускать меньше солнечных лучей", - сообщила агроном.

Скрытые повреждения после зимы

За зиму пленка испытывает серьезные нагрузки. Днем парник нагревается, ночью остывает - материал постоянно расширяется и сжимается. Микротрещины, невидимые глазу, постепенно превращаются в разрывы.

Ветер и слабое крепление только ускоряют этот процесс. В итоге пленка может лопнуть, когда растения уже пошли в активный рост.

Когда менять точно придется

Есть явные признаки, что тянуть с заменой не стоит:

пленка стала мутной или пожелтела;

легко рвется даже от небольшого усилия;

появились трещины, пусть даже мелкие;

ночью парник быстро остывает - пленка плохо держит тепло.

Если заметили хотя бы два из этих признаков, замены не избежать.

Когда прошлогоднюю пленку можно оставить

Иногда старый материал еще пригоден. Это возможно, если:

пленка плотная, армированная или с УФ-защитой;

на зиму вы сняли ее и хранили в помещении, а не оставляли на каркасе;

она осталась прозрачной и эластичной, не дубеет на морозе.

Но даже в этом случае ее лучше использовать для временных укрытий или второстепенных грядок, а на основной парник поставить новую.

"Новая пленка - это расходы. Но старая может обойтись дороже. Поэтому многие постепенно отказываются от ежегодной замены в пользу более надежных решений. Иногда лучше один раз вложиться, чем каждый год гадать - выдержит или нет", - сообщида Давыдова.

