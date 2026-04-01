Пошагово: когда менять пленку на парнике, чтобы экономия не обернулась убытками

Весной многие дачники задумываются о состоянии пленки на парнике. Прошлогоднее покрытие порой выглядит вполне пригодным - прозрачным и без видимых повреждений.
Однако к середине сезона становится заметно, что у одних растения радуют бодрым ростом и обильным урожаем, а у других заметно отстают в развитии.
Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала, где же проходит граница между разумной экономией и потерями
"Основная задача пленки - пропускать свет. Именно это свойство ухудшается в первую очередь. Даже если материал выглядит целым, он со временем мутнеет, покрывается мельчайшими трещинами и начинает пропускать меньше солнечных лучей", - сообщила агроном.
Скрытые повреждения после зимы
За зиму пленка испытывает серьезные нагрузки. Днем парник нагревается, ночью остывает - материал постоянно расширяется и сжимается. Микротрещины, невидимые глазу, постепенно превращаются в разрывы.
Ветер и слабое крепление только ускоряют этот процесс. В итоге пленка может лопнуть, когда растения уже пошли в активный рост.
Когда менять точно придется
Есть явные признаки, что тянуть с заменой не стоит:
- пленка стала мутной или пожелтела;
- легко рвется даже от небольшого усилия;
- появились трещины, пусть даже мелкие;
- ночью парник быстро остывает - пленка плохо держит тепло.
Если заметили хотя бы два из этих признаков, замены не избежать.
Когда прошлогоднюю пленку можно оставить
Иногда старый материал еще пригоден. Это возможно, если:
- пленка плотная, армированная или с УФ-защитой;
- на зиму вы сняли ее и хранили в помещении, а не оставляли на каркасе;
- она осталась прозрачной и эластичной, не дубеет на морозе.
Но даже в этом случае ее лучше использовать для временных укрытий или второстепенных грядок, а на основной парник поставить новую.
"Новая пленка - это расходы. Но старая может обойтись дороже. Поэтому многие постепенно отказываются от ежегодной замены в пользу более надежных решений. Иногда лучше один раз вложиться, чем каждый год гадать - выдержит или нет", - сообщида Давыдова.
Ранее портал "Городовой" сообщал, чем подкормить чеснок после снежной зимы.