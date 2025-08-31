Городовой / Общество / Последний троллейбус Москвы: по какому маршруту ходит «рогатый динозавр»
Последний троллейбус Москвы: по какому маршруту ходит «рогатый динозавр»

Опубликовано: 31 августа 2025 13:01
троллейбус
Фото: Городовой.ру

Электробусы вытеснили конкурентов.

Пять лет назад Москва попрощалась с троллейбусами, но один из них всё же уцелел. Маршрут «Т» — единственный «живой» свидетель целой эпохи московского электротранспорта.

Его история началась задолго до нынешнего экскурсионного формата: впервые троллейбус с таким обозначением вышел на линию ещё в 2003 году, когда ремонтировали Шереметьевский путепровод. Тогда это был временный маршрут, который закрылся спустя полгода и почти два десятилетия оставался забытым.

Второе рождение «Т» случилось в сентябре 2020 года, уже после полной ликвидации троллейбусной сети столицы. Его задумали как музейный проект — кольцевая трасса вокруг Казанского вокзала проходит рядом с бывшим Вторым троллейбусным парком, где планируют открыть Музей транспорта Москвы.

На линии работали два современных троллейбуса с пометкой «Музейный маршрут», а позже власти даже собирались запустить по воскресеньям отреставрированный ЗиУ-5Д 1970 года.

Но реальность вышла прозаичнее. Маршрут «Т» пережил паузу на ремонтных работах, вернулся в 2023-м, и сегодня это обычный городской транспорт: тарифы стандартные, пассажиров немного, практической пользы почти нет.

Однако экскурсии по нему уже проводили, и, возможно, именно ностальгия даст этой «троллейбусной тени» шанс на вторую жизнь.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
