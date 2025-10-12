Послушал звезды или красивый миф? Помогал ли астролог Петру I при основании Петербурга

История о том, что Пётр I закладывал Петербург по звёздам и советам «чернокнижника» Якова Брюса, живёт уже три века. По легенде, именно Брюс, «звездочёт и мистик», якобы вычислил дату основания столицы и даже участвовал в её планировке, чтобы город стал «под счастливым созвездием».
Но доказательств этому нет. Ни в дневниках самого Петра, ни в документах той эпохи нет ни слова об астрологических расчётах. Брюс действительно был одним из самых образованных людей своего времени: инженер, математик, астроном, генерал артиллерии и глава Артиллерийского приказа.
Он интересовался небом, вел наблюдения за солнечными пятнами и строил обсерватории, но астрология для него была скорее частью естествознания, чем магией.
Репутацию «колдуна» Брюсу обеспечили слухи и суеверия. Современники пугались его лабораторий, странных приборов и книг вроде «Философии мистика» и «Неба нового». В народе его считали чернокнижником, хотя на деле он создавал артиллерию, переводил технические трактаты и подписывал Ништадтский мир.
Пётр I, наоборот, был рационалистом и технарём. Он больше доверял циркулю, чем гороскопу, и при всей своей любознательности не прибегал к звёздным советам при строительстве новой столицы. Как отмечают историки, Брюс был его соратником по науке, а не по мистике.
Так что Петербург построили не по воле планет, а по воле императора. А легенда о «городе, заложенном по звёздам», осталась красивым мифом — в духе самого загадочного города России.