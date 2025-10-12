Эрмитаж для Весов, а Невский для Львов: лучшие места жизни на астрологической карте Петербурга

Астрологи впервые составили гороскоп для Санкт-Петербурга и уверены — каждый район города несёт энергию своего знака зодиака. Живи по знаку — и почувствуешь себя на своём месте.
Отправной точкой карты стала дата основания города — 27 мая 1703 года, когда Солнце стояло в Близнецах. Центром выбрали Адмиралтейство, откуда лучами расходятся улицы — почти как двенадцать секторов зодиака. Дальше пошло по звёздам.
Невский проспект оказался во Льве — отсюда его роскошь, театры, витрины, туристическая помпа. Смольный и чиновничьи кварталы — в знаке Девы, которая отвечает за порядок, документы и инструкции. Эрмитаж и Летний сад попали в Весы — символ гармонии, искусства и красоты. Петропавловская крепость — в Скорпионе, где власть, тюрьмы и оружие. Биржа — в Стрельце, а Академия наук — в Козероге, где точность и система.
Рыбам достались набережные и Морской вокзал — всё, что связано с водой и вдохновением. Овен управляет Сенатской площадью и институтом Лесгафта — силой и движением. Телец — Мариинским театром и Театральной площадью, где царит талант и вкус.
Астрологи уверены: жить лучше там, где твой знак. Козерогам — на Крестовском, Рыбам — у Финского залива, Льву — поближе к центру. И даже бизнес стоит открывать в «своей» зоне — тогда город сам подыграет, передает КП.
Астрология, конечно, не инструкция по переезду, но в Петербурге всё возможно — даже гороскоп с видом на Неву.