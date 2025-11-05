Пособия продлятся сами: в Госдуму внесут закон для малоимущих

Разработан законопроект, предусматривающий автоматическое продление социальных выплат для семей с низким доходом. Инициатива уже поступила на рассмотрение в правительство, где будет проводиться её оценка, сообщают РИА Новости.
В пояснительной записке указано, что обновление порядка предоставления помощи позволит продлевать выплаты без лишних обращений, опираясь на сведения о доходах граждан, которыми уже располагают государственные системы.
Яна Лантратова, возглавляющая комитет по развитию гражданского общества в Госдуме, отметила, что действующие правила часто приводят к утрате права на поддержку не по причине роста доходов, а из-за простого несоблюдения сроков подачи заявлений.
Новый порядок должен устранить подобное препятствие.
Для анализа материального положения будут использоваться данные из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.
Если нужной информации не окажется в электронных базах, органы соцзащиты смогут получить её по запросу.
При этом гражданам больше не придётся ежегодно проходить через подтверждение права на выплату и сталкиваться с административными трудностями.
