Опубликовано: 5 ноября 2025 03:14
Пособия продлятся сами: в Госдуму внесут закон для малоимущих
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Существующие правила часто становятся причиной утраты права на поддержку по причинам, не связанным с реальным ростом доходов.

Разработан законопроект, предусматривающий автоматическое продление социальных выплат для семей с низким доходом. Инициатива уже поступила на рассмотрение в правительство, где будет проводиться её оценка, сообщают РИА Новости.

В пояснительной записке указано, что обновление порядка предоставления помощи позволит продлевать выплаты без лишних обращений, опираясь на сведения о доходах граждан, которыми уже располагают государственные системы.

Яна Лантратова, возглавляющая комитет по развитию гражданского общества в Госдуме, отметила, что действующие правила часто приводят к утрате права на поддержку не по причине роста доходов, а из-за простого несоблюдения сроков подачи заявлений.

Новый порядок должен устранить подобное препятствие.

Для анализа материального положения будут использоваться данные из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Если нужной информации не окажется в электронных базах, органы соцзащиты смогут получить её по запросу.

При этом гражданам больше не придётся ежегодно проходить через подтверждение права на выплату и сталкиваться с административными трудностями.

Ранее сообщалось о том, что депутаты также предлагали ввести единую весовую меру для торговли. Соответствующее обращение было адресовано Министерству промышленности и торговли и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Автор:
Юлия Аликова
