Постный салат "Глехури", который сытнее мяса: вкусный шедевр по-грузински
Постный салат "Глехури", который сытнее мяса: вкусный шедевр по-грузински

Опубликовано: 19 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Постный салат "Глехури", который сытнее мяса: вкусный шедевр по-грузински
Постный салат "Глехури", который сытнее мяса: вкусный шедевр по-грузински
Этот салат может легко заменить полноценный ужин.

Рецептом грузинского блюда поделился автор Дзен-канала "Грузия от местного".

Ингредиенты:

картофель — 500-600 г, репчатый лук — 1 крупная головка, солёные огурцы — 2-3 шт., солёный красный перец — 1-2 шт., свежая кинза — небольшой пучок, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, редис — 1 шт. (по желанию), красная фасоль — 1 ст. л. (по желанию), чеснок — 1-2 зубчика

Приготовление

Тщательно мою и отвариваю картофель в подсоленной воде до готовности, но не до разваривания. Затем слегка остужаю и нарезаю крупными дольками — так, чтобы они оставались плотными и аппетитными.

Пока варится картофель, нарезаю лук тонкими полукольцами и обжариваю его на растительном масле до мягкости и лёгкой золотистости. Он должен стать ароматным, но не хрустящим.

Соленые огурцы режу длинными брусочками, примерно как картофель. Острый красный перец также нарезаю полосками, предварительно убрав семена при необходимости.

В большой миске соединяю тёплый картофель, лук вместе с маслом со сковороды, огурцы и перец. Аккуратно перемешиваю, пробую и при необходимости добавляю соль и свежемолотый чёрный перец.

Подаю сразу, пока картофель ещё тёплый. Сверху щедро добавляю крупно порванную свежую кинзу.

Примерное время приготовления: 35 минут

Автор:
Александр Асташкин
