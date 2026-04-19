Постный салат "Глехури", который сытнее мяса: вкусный шедевр по-грузински

Рецептом грузинского блюда поделился автор Дзен-канала "Грузия от местного".
Ингредиенты:
картофель — 500-600 г, репчатый лук — 1 крупная головка, солёные огурцы — 2-3 шт., солёный красный перец — 1-2 шт., свежая кинза — небольшой пучок, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, редис — 1 шт. (по желанию), красная фасоль — 1 ст. л. (по желанию), чеснок — 1-2 зубчика
Приготовление
Тщательно мою и отвариваю картофель в подсоленной воде до готовности, но не до разваривания. Затем слегка остужаю и нарезаю крупными дольками — так, чтобы они оставались плотными и аппетитными.
Пока варится картофель, нарезаю лук тонкими полукольцами и обжариваю его на растительном масле до мягкости и лёгкой золотистости. Он должен стать ароматным, но не хрустящим.
Соленые огурцы режу длинными брусочками, примерно как картофель. Острый красный перец также нарезаю полосками, предварительно убрав семена при необходимости.
В большой миске соединяю тёплый картофель, лук вместе с маслом со сковороды, огурцы и перец. Аккуратно перемешиваю, пробую и при необходимости добавляю соль и свежемолотый чёрный перец.
Подаю сразу, пока картофель ещё тёплый. Сверху щедро добавляю крупно порванную свежую кинзу.
Примерное время приготовления: 35 минут
