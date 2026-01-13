Посылку не дождались: сайт «СДЭК» застыл в ожидании вместе с клиентами

Пользователи из России высказали недовольство работой сайта и мобильного приложения «СДЭК». За последние 15 минут поступило 72 обращения по этой причине. Москва составила 28% всех жалоб, а Санкт-Петербург — ещё 13%.
В компании пояснили, что на инфраструктуре проходили плановые технические работы. Пресс-служба уточнила:
«Во время плановых технических работ на инфраструктуре наблюдалась кратковременная недоступность сайта. Работы находятся в завершающей стадии и не повлияли на обслуживание клиентов и обработку отправлений».
