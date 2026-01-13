Городовой / Город / Посылку не дождались: сайт «СДЭК» застыл в ожидании вместе с клиентами
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века Учеба
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Посылку не дождались: сайт «СДЭК» застыл в ожидании вместе с клиентами

Опубликовано: 13 января 2026 12:30
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Посылку не дождались: сайт «СДЭК» застыл в ожидании вместе с клиентами
Городовой ру

Больше всего обращений по поводу работы приложения и сайта зафиксировано от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Пользователи из России высказали недовольство работой сайта и мобильного приложения «СДЭК». За последние 15 минут поступило 72 обращения по этой причине. Москва составила 28% всех жалоб, а Санкт-Петербург — ещё 13%.

В компании пояснили, что на инфраструктуре проходили плановые технические работы. Пресс-служба уточнила:

«Во время плановых технических работ на инфраструктуре наблюдалась кратковременная недоступность сайта. Работы находятся в завершающей стадии и не повлияли на обслуживание клиентов и обработку отправлений».

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью