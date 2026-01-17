Пожар на улице Пестеля: мужчина погиб, а женщину спасло чудо

В Колпинском районе Санкт-Петербурга утром 17 января произошёл пожар в одном из домов на улице Пестеля. Как передали в пресс-службе МЧС, возгорание было зарегистрировано в 07:13. Пламя охватило комнату и коридор в трёхкомнатной квартире, площадь пожара составила двадцать квадратных метров.
Огнеборцы сумели полностью потушить огонь лишь к половине девятого. В результате этого происшествия погиб мужчина, ещё одна женщина получила травмы. Пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».