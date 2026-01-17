Городовой / Город / Пожар на улице Пестеля: мужчина погиб, а женщину спасло чудо
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Один человек пострадал в огненной ловушке жилого дома Тосненского района Город
Путин объявил: Петербург соберёт мировой транспортный форум уже в апреле Город
В Северной столице азарт скрывался за черной дверью: как в Петербурге раскрыли тайное казино Город
Рецепт настоящей курочки терияки: нашел в Сети и отказался от доставки Полезное
«Острый случай в Петербургском автобусе: как одна дама устроила пассажиру перцовый душ» Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Россия Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Пожар на улице Пестеля: мужчина погиб, а женщину спасло чудо

Опубликовано: 17 января 2026 20:19
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Пожар на улице Пестеля: мужчина погиб, а женщину спасло чудо
Городовой ру

В Колпинском районе Санкт-Петербурга утром 17 января произошёл пожар в одном из домов на улице Пестеля. Как передали в пресс-службе МЧС, возгорание было зарегистрировано в 07:13. Пламя охватило комнату и коридор в трёхкомнатной квартире, площадь пожара составила двадцать квадратных метров.

Огнеборцы сумели полностью потушить огонь лишь к половине девятого. В результате этого происшествия погиб мужчина, ещё одна женщина получила травмы. Пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью