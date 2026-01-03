Городовой / Город / Права продлили — а менять всё равно придётся: Госавтоинспекция напомнила о невечном сроке отсрочки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Аватар 3»: когда петербуржцам покажут кино про синих человечков Общество
«Не ниже +18 °C»: как петербуржцам отстаивать права, когда управляющая компания не справляется Город
Первенец 2026‑го выбрал «девятку»: первый младенец года родился в роддоме №9 Город
Терморегуляция и физиология: кому противопоказан постоянный подогрев сидений Общество
Хрущёвкам назначили омоложение: в Петербурге вступил в силу закон о реновации Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Права продлили — а менять всё равно придётся: Госавтоинспекция напомнила о невечном сроке отсрочки

Опубликовано: 3 января 2026 22:48
 Проверено редакцией
Права продлили — а менять всё равно придётся: Госавтоинспекция напомнила о невечном сроке отсрочки
Права продлили — а менять всё равно придётся: Госавтоинспекция напомнила о невечном сроке отсрочки
Городовой ру

Власти сообщили, что процедура повторного продления документов проводиться не будет.

Представители Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости заменить национальные водительские удостоверения, срок которых ранее был продлен. Согласно разъяснениям ведомства, удостоверения, срок действия которых завершился в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, повторно не могут быть продлены. Обращения о получении новых документов будут приниматься в обычном порядке.

В ведомстве подчеркивают: «Продление срока действия национальных российских прав не подразумевает исключения предоставления госуслуги по их выдаче и замене. В каждом случае обращения граждан на основе их личного волеизъявления государственная услуга будет им предоставлена в установленном порядке».

Получить новое водительское удостоверение возможно без сдачи экзаменов. Для оформления потребуется предъявить действующий паспорт, имеющееся удостоверение, а также медицинское заключение о состоянии здоровья. Эта информация была опубликована в ряде средств массовой информации со ссылкой на Госавтоинспекцию МВД.

Срок плановой замены удостоверений индивидуален и зависит от того, когда конкретные документы утрачивают юридическую силу. Госавтоинспекция также отмечает, что все процедуры остаются неизменными: дата замены определяется исходя из завершения срока действия соответствующих прав. Отдельно выделяется, что новые удостоверения выдаются упрощённо, без экзаменационных испытаний.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью