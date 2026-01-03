Права продлили — а менять всё равно придётся: Госавтоинспекция напомнила о невечном сроке отсрочки

Представители Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости заменить национальные водительские удостоверения, срок которых ранее был продлен. Согласно разъяснениям ведомства, удостоверения, срок действия которых завершился в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, повторно не могут быть продлены. Обращения о получении новых документов будут приниматься в обычном порядке.
В ведомстве подчеркивают: «Продление срока действия национальных российских прав не подразумевает исключения предоставления госуслуги по их выдаче и замене. В каждом случае обращения граждан на основе их личного волеизъявления государственная услуга будет им предоставлена в установленном порядке».
Получить новое водительское удостоверение возможно без сдачи экзаменов. Для оформления потребуется предъявить действующий паспорт, имеющееся удостоверение, а также медицинское заключение о состоянии здоровья. Эта информация была опубликована в ряде средств массовой информации со ссылкой на Госавтоинспекцию МВД.
Срок плановой замены удостоверений индивидуален и зависит от того, когда конкретные документы утрачивают юридическую силу. Госавтоинспекция также отмечает, что все процедуры остаются неизменными: дата замены определяется исходя из завершения срока действия соответствующих прав. Отдельно выделяется, что новые удостоверения выдаются упрощённо, без экзаменационных испытаний.
