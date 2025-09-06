Правда ли, что крымчане «не купаются» в Черном море: разбираем популярный миф

Среди приезжих давно живёт устойчивый миф: крымчане якобы не ходят на пляж. Мол, море у них «под окнами», привычка выработалась с детства, и в результате жители полуострова спокойно смотрят, как туристы часами пекутся на солнце и ныряют в волны.

Но на самом деле реальность куда разнообразнее и интереснее.

Стереотип и его истоки

Версия о равнодушии местных к морю во многом родилась из наблюдений самих туристов. Приезжие видят переполненные пляжи, где, как им кажется, почти все отдыхающие «не отсюда».

Местные подтверждают миф в шутку или по привычке: «Мы сюда круглый год можем прийти, вот и не тянет».

Есть и такие примеры. Один крымский пенсионер признался, что последний раз купался в 1991 году — и, похоже, совершенно не переживает по этому поводу. Живёт он всего в 25 километрах от моря, машина есть, здоровье позволяет, но желания нет. Для него море — просто пейзаж, а не праздник.

Но на самом деле всё иначе

Стоит присмотреться — и окажется, что местных купальщиков хватает. Многие крымчане обожают море и ездят на пляжи регулярно. Кто-то выбирает дикие бухты, кто-то — оборудованные набережные.

Например, жительница Коктебеля, проведшая детство в доме у самой воды, каждый сезон приезжает с подругой в Орджоникидзе: три дня живут в мини-отеле, купаются и загорают.

Есть пенсионеры, которые ездят плавать через день, выбирая свои любимые места — от Феодосийской Черноморской набережной до бухты Провато. А некоторые устраивают себе целые морские туры: каждый день — новый пляж.

Море как часть жизни

Для тех, кто живёт у берега, море перестаёт быть событием, оно становится фоном. Отсюда и разница восприятия: туристу каждый заход в воду кажется уникальным, а местному — обыденным.

Но это не значит, что крымчане не купаются. Просто их купание выглядит иначе: ранним утром, до наплыва отдыхающих, или в конце дня, когда солнце мягче.

Есть и те, кто не представляет жизни без моря. Встречаются люди, которые плавают почти ежедневно, даже в преклонном возрасте. 80-летний житель Феодосии рассказывает, что делает это «для здоровья» и ни за что не променяет на утреннюю зарядку.