Правда ли, что на море проходят прыщи

Бытует мнение, что море и солнце могут оказать благотворное влияние на состояние кожи человека. Многие верят, что после купания в соленой воде как по волшебству исчезают прыщи. Отчасти это убеждение верно, но все же не совсем.

Правда или миф

Если человек находится на солнце, его организм начинает вырабатывать витамин D, который способен укрепить иммунитет. А морская вода действительно может оказывать подсушивающий эффект, благодаря чему воспаления на коже уменьшаются. Однако при неправильной гигиене и чрезмерно долгом нахождении на солнце можно получить совершенно обратный эффект.

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Почему состояние кожи может ухудшиться

Любители «жариться» на песке по появления заметного загара могут легко заработать солнечный ожог. В случае если на коже уже были воспаления, их состояние от этого только ухудшится.

Если после купания вы бежите в отель и смываете остатки соли пресной водой, а после не используете увлажняющие средства, кожа может пересушиться. В то же время из-за жары увеличится сальность. Из-за этого частички кожи, которые должны были отшелушиться, прилипнут к ней и закупорят сальные железы. В таком случае через 3–10 дней можно ждать новых высыпаний.

Если усердствовать с применением солнцезащитного крема, на коже может образоваться пленка. В случае с акне или камедонами это может вызвать обострение. Для проблемной кожи необходимы специальные средства с SPF.

Источник фото: Legion-Media

Как добиться положительного эффекта

В первую очередь важно не усердствовать с принятием солнечных ванн и не обмазываться кремами с SPF с ног до головы. Средство нужно наносить за 20–30 минут до выхода на улицу, а по возвращении тщательно смывать.

Если у вас имеются проблемы с высыпаниями, не покупайте солнцезащитную косметику, в которой содержатся следующие ингредиенты: минеральные масла, твердые масла, парафин, ланолин, вазелин или миристил миристат. Именно они отвечают за создание невидимой пленки на коже. Также не пренебрегайте использованием увлажняющих средств. Их нужно наносить уже после душа.

Источник фото: Legion-Media

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Источник фото: Legion-Media