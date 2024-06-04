Почему Черное море — самое грязное из всех: влияет не только человеческий фактор

На Черном море ежегодно отдыхают миллионы туристов. В основном это россияне, которые не могут себе позволить поездку в Турцию или Египет. Но некоторые считают, что лучше все-таки подкопить и купаться в более чистой воде. Есть пять причин, по которым в черноморье лучше даже ноги не мочить.

Судоходство

По Черном морю ходят тысячи судов, которые также причаливают к берегам приморских городков. Часто они сбрасывают отходы в воду, не боясь серьезных штрафов. Все это оказывает негативное влияние не только на флору и фауну, но и отдыхающих.

Фактически люди купаются в нефтепродуктах и отходах жизнедеятельности матросов. В море также периодически тонут корабли. В 2007, например, из-за шторма в воде оказались 1600 тонн мазута и 6800 тонн серы.

Источник фото: Legion-Media

Стоки

В Черное море впадают крупные реки, которые также приносят мусор и грязь чуть ли не со всей страны. Например, пестициды, нитраты и фосфаты, которыми орошают поля. Из-за этого вода в море может сильно цвести, неприятно пахнуть и даже убивать рыб. Больше всего грязи приносит Дунай. Также недалеко от пляжей иногда располагаются свалки, как в Батуми. Мусор ветром и стоками уносится в воду, а затем попадает и на курортные пляжи, где отдыхают туристы.

Сбросы

Крупные предприятия грешат тем, что сбрасывают в Черное море тысячи тонн азота, фосфора, нефтепродуктов и других опасных соединений. Не все компании работают добросовестно и очищают стоки. По результатам проверки у многих не работают системы, которые отделяют опасные вещества. По итогу все они оказываются где? Правильно. В воде, в которой купаются люди.

Источник фото: Legion-Media

Люди

В воду выливаются и отходы жизнедеятельности самих туристов. В Черное море сбрасывают недостаточно очищенные сточные воды 20 стран Европы. На курортах канализационные трубы идут прямиком в морские каналы. Именно поэтому там так много кишечных палочек, а любители плескаться нередко получают в «подарок» к отпуску ротавирусную инфекцию.

Сероводород

На дне Черного моря находятся запасы сероводорода, которые тоже негативно влияют на флору и фауну, убивают морских обитателей. Растения, выполняющие роль природного фильтра, тоже постепенно вымирают.

Источник фото: Legion-Media