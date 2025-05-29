«Огненный рыцарь» Молодцов: что произошло 29 мая в Петербурге

29 мая — дата, вместившая в себя совершенно разные события в истории Петербурга: от регламентации проституции до создания первой автомобильной роты. Этот день — словно калейдоскоп, отражающий противоречивые стороны жизни города на Неве.

1844: «Правила для публичных женщин»

29 мая 1844 года министр внутренних дел, граф Лев Алексеевич Перовский, утвердил «Правила публичным женщинам». Эти правила регламентировали жизнь женщин с низкой социальной ответственностью, устанавливая строгие требования к их внешнему виду, возрасту и условиям работы.

В частности, было записано:

«В содержании себя публичная женщина должна сохранять опрятность и с этою целью обязывается как можно менее употреблять белил, румян, сильно-душистой помады, мазей и притираний…».

Дома терпимости могли открывать только женщины старше 30 лет, и они должны были соблюдать ряд правил, например, не обслуживать несовершеннолетних юношей и не принимать посетителей по воскресеньям до окончания обедни. За здоровьем публичных женщин следил специальный врачебно-полицейский комитет, а зарегистрированным дамам выдавали вместо паспорта «желтый билет».

1869: от аристократического рая до места размышлений Раскольникова

29 мая 1869 года в Юсуповском саду был открыт первый в Санкт-Петербурге увеселительный тир. Сад был одним из самых любимых мест отдыха петербуржцев, особенно после того, как в 1863 году по приказу Александра II его открыли для широкой публики.

По проекту Джакомо Кваренги здесь был разбит регулярный сад, вырыты каналы и пруды, высажены деревья и цветы. Здесь проходили всевозможные праздники, катания на финских санях, соревнования конькобежцев, балы и фейерверки.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», Юсуповский сад был упомянут и Достоевским в «Преступлении и наказании». Раскольников шел по парку с целью убить старуху-процентщицу, размышляя об устройстве фонтанов.

1873: «Огненный рыцарь» Молодцов

29 мая 1873 года в одном из садов за Невской заставой состоялся дебют одного из самых известных российских артистов цирка, канатоходца Федора Федоровича Молодцова. Тогда он выбрал себе псевдоним Федор Иванов.

Молодцов прославился не только в Российской империи — ему аплодировали в Финляндии, Германии, Швеции, Швейцарии и других странах. Он ходил по канату на коньках, с кинжалами, на ходулях переносил кипящий самовар. Но особые овации срывал номер «Огненный рыцарь», исполнявшийся в костюме с пиротехническими устройствами.

1903: соединяя берега

29 мая 1903 года под орудийные салюты был торжественно открыт Троицкий мост, который построила французская фирма «Батиньоль». В программе также был первый торжественный развод моста.

Император Николай II лично нажал на кнопку, которая привела в действие электромоторы разводного пролета. До постройки моста Александра Невского, Троицкий считался самым длинным в городе — 582 метра. Мост несколько раз менял название, но сегодня он снова носит свое историческое имя.

1910: начало автомобильной эры

29 мая 1910 года была образована первая Учебная автомобильная рота. Она готовила механиков-водителей для автомобильных частей армии. Первую роту автомобильных войск создал Петр Иванович Секретов.

Она стала центром автотехнического обеспечения войск Российской армии и явилась прообразом всей будущей организации автомобильной службы и системы автотехнического обеспечения Вооруженных Сил. К концу Первой мировой войны в ее составе было уже 22 отдельные автороты.

29 мая в истории Петербурга — день, напоминающий о том, что город — это сложный организм, в котором переплетаются разные эпохи, судьбы и события. Он продолжает развиваться, сохраняя память о своем прошлом и стремясь в будущее.