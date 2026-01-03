«Правильного» питания не существует? Диетолог разоблачил главные мифы и поставил всё на свои места

В беседе с «Радио 1» диетолог Роман Пристанский объяснил, что обозначения с индексом «Е» в составе продуктов часто вызывают беспокойство у потребителей.
Он напомнил, что такие обозначения являются лишь сокращениями названий конкретных веществ, которые необходимы для удобства размещения информации на упаковке.
По словам специалиста, многие из этих компонентов давно известны и используются в быту. Например, сода или лимонная кислота.
Эксперт отметил, что не стоит опасаться подобных добавок и необоснованно приписывать им вред. Он также поднял тему современных сахарозаменителей, вокруг которых часто возникают публичные дискуссии.
Пристанский обратил внимание на то, что различные подсластители при разумном подходе и умеренном употреблении действительно способствуют снижению общей калорийности пищи. Он добавил, что такие вещества безопасны при соблюдении рекомендаций.
В то же время специалист напомнил о мёде: этот популярный продукт нельзя стандартизировать, его состав неустойчив, а потому сделать из него ни биологически активную добавку, ни лекарство невозможно.
Ранее в СМИ появлялась информация о вреде напитка бабл-ти, на который также обращали внимание диетологи. Практика показывает, что темы, связанные с новинками в питании или ингредиентами с неизвестным названием, часто вызывают обеспокоенность у потребителей.