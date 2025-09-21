Исторический анекдот и современные правила: можно ли проехать одну остановку без билета

История с «правилом Сталина» — забавный миф, который объясняет, откуда могла взяться эта идея.

Многие наверняка слышали про негласное правило, что проехать всего одну остановку в автобусе или трамвае можно бесплатно.

Миф это или правда? И откуда взялась это правило?

История с «правилом Сталина»

Существует известная городская легенда про Иосифа Сталина. Говорят, что однажды вождь проехал одну остановку в трамвае, не оплатив проезд.

По одной версии, у него просто не хватило мелочи, по другой — он забыл купить билет. Когда Сталину нужно было выходить, он объяснил кондуктору, что ехал всего одну остановку, пишет Кириллица.

Эта история распространилась среди людей и многие начали считать, что можно спокойно проехать одну остановку бесплатно — так называемое «правило Сталина».

На самом деле это всего лишь легенда. Нет никаких доказательств, что такой случай был на самом деле, пишет Пикабу.

Это скорее забавный анекдот, который показал, как народ может создавать и закреплять свои традиции без официального подтверждения.

Можно ли сегодня проехать одну остановку бесплатно?

Формально билеты нужно покупать при входе в общественный транспорт вне зависимости от длины поездки. За проезд без билета могут оштрафовать, пишет brobank.ru.

Некоторые пассажиры не знают своих прав и воспринимают возможность проехать одну остановку без билета как официальное разрешение.

Лучший совет — всегда покупать билет или проездной при входе в транспорт. Это сэкономит время и нервы. Даже если проехать одну остановку без билета и вас не оштрафуют, лучше не рисковать.