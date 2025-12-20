Городовой / Город / Правобережный рынок в пепле, а поиски пропавшей женщины — под запретом
Опубликовано: 20 декабря 2025 20:51
На месте происшествия сохраняется значительная опасность обрушения конструкции.

На территории Правобережного рынка в Санкт-Петербурге, где накануне произошёл пожар, сотрудники МЧС объявили о невозможности продолжать поиски женщины, находящейся под завалами. Причина — сохраняющаяся опасность обрушения здания, которая создаёт прямую угрозу для спасателей. Женщина после трагедии числится пропавшей без вести.

По имеющейся информации, в день возгорания пропавшая находилась на рабочем месте и после пожара связь с ней установить не удалось. Близкие и коллеги женщины до сих пор не располагают сведениями о её судьбе. В соцсетях появляются сообщения с просьбами о помощи с поисками.

Пожар разгорелся на рынке днём 10 декабря. Огонь охватил площадь до 1,5 тысячи квадратных метров. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело женщины и госпитализировали двоих мужчин.

Очевидцы сообщали о подозрительном запахе незадолго до появления хлопков, вызванных взрывами хранившихся на территории газовых баллонов. Эти обстоятельства затруднили работу пожарных и создавали дополнительные трудности при тушении. Спасти всех находящихся внутри не удалось.

Регулярные проверки рынка выявляли проблемы с безопасностью. С 2016 года на объекте фиксировали 28 нарушений, связанных с противопожарной и эксплуатационной безопасностью. Несмотря на выявленные недостатки, меры по их устранению не были приняты в полном объёме.

  • 28 нарушений с 2016 года
  • Площадь пожара — 1,5 тыс. кв. м
  • Два мужчины доставлены в больницу

В отношении директора рынка выдвинуты обвинения по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следствие установило, что руководитель нарушал правила по корыстным соображениям, что повлекло гибель человека. В обвинительном заключении отмечено, что пренебрежение безопасностью совершалось ради личной выгоды.

«Сейчас продолжается расследование по факту происшествия и причин его возникновения», — сообщают представители следственных органов.

Остаётся неизвестной судьба женщины, которую считают пропавшей с момента трагедии. Поиски смогут возобновиться только после устранения угрозы повторного обрушения.

Юлия Аликова
Город
