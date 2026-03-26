Праздник без штрафов: где устроить шашлычный марафон на майские в Москве и Петербурге

Майские праздники скоро наступят, а вместе с ними и сезон шашлыков. Не у всех есть возможность выехать за город или арендовать коттедж, но мяса хочется прямо сейчас. Приходится искать место для пикника, не выезжая за пределы города.

Времена, когда можно было жарить мясо на набережной, в лесопарке или на собственном балконе, прошли. Теперь за разведение костров в неположенных местах следят строго.

Штрафы доходят до 60 000 рублей, отмечает источник. А в жару костер в лесу может стать причиной серьезного пожара.

Гораздо проще и безопаснее выбрать цивилизованный вариант: специальные гриль-зоны с мангалами, столами, скамейками и туалетами. Чаще всего за это нужно платить, зато никто не испортит ваш отдых.

Санкт-Петербург

Пляж Ласковый в поселке Солнечное, в 40 минутах от города. Купаться тут нельзя, зато можно любоваться заливом и соснами. Вдоль берега стоят бесплатные мангалы со столами и скамейками.

Главный минус - места разбирают быстро, так что приезжать лучше пораньше. Разводить огонь прямо на песке запрещено.

Tree to Tree Озерки - веревочный парк рядом с метро. Здесь можно не только пройти трассы с препятствиями, но и арендовать беседку для пикника. Если погода подведет, снимите теплую беседку - гриль внутри, гости сидят вокруг.

Москва

В парке Останкино оборудована зона с 16 мангалами и каменными скамейками. Пользоваться ими можно бесплатно, но в майские праздники места занимают с рассвета.

В Битцевском парке есть несколько бесплатных зон для барбекю. Удобнее всего заходить со стороны Балаклавского проспекта или с улицы Красного Маяка.

Если хочется подальше от городской суеты, езжайте в Лосиный остров, за МКАД. Там в аренду сдают 16 беседок -ьот простых открытых до остекленных.

Есть теннис и площадка для бадминтона. На месте можно купить уголь, посуду, воду, арендовать колонку.

Советы бывалых шашлычников

Даже на оборудованной площадке держите под рукой пару пятилитровок с водой, чтобы залить костер перед уходом.

На майские спрос на беседки огромный. Если планируете отдых заранее, бронируйте место минимум за месяц. Бесплатные зоны занимают с утра. Делегируйте одного человека из компании, чтобы он приехал и занял место к 9 утра.

Не пытайтесь жарить шашлык в ближайшем лесопарке. Дым быстро заметят, и вместо ужина вы получите штраф. Для физлиц - до 30 000 рублей, а если из-за вашего костра начнется лесной пожар - до 2 миллионов.

Уточните у администратора, что входит в аренду. Все мелочи лучше выяснить заранее, чтобы не бегать в магазин в самый разгар пикника.

