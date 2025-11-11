Городовой / Город / Праздник не спешит: главную ёлку на Дворцовой площади установят лишь к концу декабря
Праздник не спешит: главную ёлку на Дворцовой площади установят лишь к концу декабря

Опубликовано: 11 ноября 2025 13:21
В этом году праздничную ель для центральной площади Санкт-Петербурга вновь доставят из Ленинградской области.

Центральную ель для новогодних праздников собираются установить на Дворцовой площади не позднее 20 декабря. Подобно прошлым годам, дерево будет доставлено из Ленинградской области. Ожидается, что к этому времени город полностью преобразится к празднику.

Как сообщил заместитель главы города Борис Пиотровский, подготовка уже началась: на Московском проспекте готово первое праздничное освещение.

Украсили к Новому году и несколько городских мостов. Так, на Красногвардейском, Могилевском, Старо-Никольском и на ряде переправ в Адмиралтейском районе появились праздничные декорации.

Элементы декора устанавливают ночью, чтобы не создавать неудобств для горожан и не мешать движению транспорта. Финальное решение о формате и концепции новогодних торжеств примут на заседании городского правительства в начале декабря.

Руководство города обратило внимание на то, что работы по оформлению идут в запланированном порядке.

Ранее было объявлено, что на новогоднее оформление Петербург выделяет 1,7 миллиарда рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
