Праздник не спешит: главную ёлку на Дворцовой площади установят лишь к концу декабря

Центральную ель для новогодних праздников собираются установить на Дворцовой площади не позднее 20 декабря. Подобно прошлым годам, дерево будет доставлено из Ленинградской области. Ожидается, что к этому времени город полностью преобразится к празднику.
Как сообщил заместитель главы города Борис Пиотровский, подготовка уже началась: на Московском проспекте готово первое праздничное освещение.
Украсили к Новому году и несколько городских мостов. Так, на Красногвардейском, Могилевском, Старо-Никольском и на ряде переправ в Адмиралтейском районе появились праздничные декорации.
Элементы декора устанавливают ночью, чтобы не создавать неудобств для горожан и не мешать движению транспорта. Финальное решение о формате и концепции новогодних торжеств примут на заседании городского правительства в начале декабря.
Руководство города обратило внимание на то, что работы по оформлению идут в запланированном порядке.
Ранее было объявлено, что на новогоднее оформление Петербург выделяет 1,7 миллиарда рублей.