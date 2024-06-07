Пребывание в отеле станет еще комфортнее: стюардесса раскрыла топ-6 хитростей

Бортпроводники не только проводят много времени в самолете, но и часто бывают в различных отелях. Поэтому они знают все о том, как сделать свое пребывание в номере максимально комфортным и безопасным. Если вы тоже скоро полетите в отпуск, возьмите на заметку эти простые правила.
Вешалка на шторах
Если не получается вплотную задвинуть шторы, из-за чего они пропускают свет, возьмите вешалку для брюк с зажимами. Соедините два края штор и скрепите их этими зажимами. Так они будут плотно держаться, и вы сможете хорошо выспаться в полной темноте.
Телефон можно зарядить через телевизор
Если у вас сломался или потерялся зарядный блок, не отчаивайтесь. Зарядить телефон можно и от телевизора. Главное — иметь с собой USB-кабель. Таким образом вы сможете подсоединить ваш смартфон к USB-порту, который имеется в большинстве современных ТВ.
Но стоит быть готовым к тому, что заряжать устройство таким образом придется дольше. Потому что USB-выход обычно выдает небольшую силу тока — примерно в два, а то и в четыре раза меньше, чем при зарядке через блок.
Всегда используйте подставку для зубной щетки
Поверхность раковины или шкафчика в санузле — отнюдь не самое чистое место в номере, поэтому никогда не кладите свою зубную щетку на них. Обязательно используйте подставку. Если таковой нет, возьмите любой стакан или просто положите щетку на бумажное полотенце или салфетку.
Фен от запотевших зеркал
После принятия душа зеркало в ванной быстро запотевает, что не очень-то удобно, если вам нужно быстро собраться на ужин. В таком случае не спешите протирать зеркало. Просто начните сушить волосы напротив него. Поток воздуха быстро решит проблему, и вы вновь увидите четкое отражение.
Шапочки для душа как чехол
Их можно использовать, чтобы убрать грязную обувь в чемодан, а можно надеть на пульт от телевизора, ведь этот девайс никогда не протирают, так что на нем скапливается немало микробов. Поэтому в целях соблюдения гигиены можно завернуть его в шапочку и спокойно переключать каналы.
Оставляйте обувь в сейфе
Это самый главный лайфхак, который пригодится тем, кто вечно все забывает. Чтобы при выезде не оставить в сейфе документы или украшения, каждую ночь кладите вашу обувь в сейф. Без нее вы точно не выйдете, так что вам придется открыть тайник, в результате чего вы сразу же вспомните и об остальных вещах.
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