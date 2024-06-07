Пребывание в отеле станет еще комфортнее: стюардесса раскрыла топ-6 хитростей

Бортпроводники не только проводят много времени в самолете, но и часто бывают в различных отелях. Поэтому они знают все о том, как сделать свое пребывание в номере максимально комфортным и безопасным. Если вы тоже скоро полетите в отпуск, возьмите на заметку эти простые правила.

Вешалка на шторах

Если не получается вплотную задвинуть шторы, из-за чего они пропускают свет, возьмите вешалку для брюк с зажимами. Соедините два края штор и скрепите их этими зажимами. Так они будут плотно держаться, и вы сможете хорошо выспаться в полной темноте.

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Телефон можно зарядить через телевизор

Если у вас сломался или потерялся зарядный блок, не отчаивайтесь. Зарядить телефон можно и от телевизора. Главное — иметь с собой USB-кабель. Таким образом вы сможете подсоединить ваш смартфон к USB-порту, который имеется в большинстве современных ТВ.

Но стоит быть готовым к тому, что заряжать устройство таким образом придется дольше. Потому что USB-выход обычно выдает небольшую силу тока — примерно в два, а то и в четыре раза меньше, чем при зарядке через блок.

Всегда используйте подставку для зубной щетки

Поверхность раковины или шкафчика в санузле — отнюдь не самое чистое место в номере, поэтому никогда не кладите свою зубную щетку на них. Обязательно используйте подставку. Если таковой нет, возьмите любой стакан или просто положите щетку на бумажное полотенце или салфетку.

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Фен от запотевших зеркал

После принятия душа зеркало в ванной быстро запотевает, что не очень-то удобно, если вам нужно быстро собраться на ужин. В таком случае не спешите протирать зеркало. Просто начните сушить волосы напротив него. Поток воздуха быстро решит проблему, и вы вновь увидите четкое отражение.

Шапочки для душа как чехол

Их можно использовать, чтобы убрать грязную обувь в чемодан, а можно надеть на пульт от телевизора, ведь этот девайс никогда не протирают, так что на нем скапливается немало микробов. Поэтому в целях соблюдения гигиены можно завернуть его в шапочку и спокойно переключать каналы.

Оставляйте обувь в сейфе

Это самый главный лайфхак, который пригодится тем, кто вечно все забывает. Чтобы при выезде не оставить в сейфе документы или украшения, каждую ночь кладите вашу обувь в сейф. Без нее вы точно не выйдете, так что вам придется открыть тайник, в результате чего вы сразу же вспомните и об остальных вещах.

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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru