Городовой / Город / Премьера на рельсах: первый экспериментальный трамвай прокатился — и именно в Шушарах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Премьера на рельсах: первый экспериментальный трамвай прокатился — и именно в Шушарах

Опубликовано: 29 ноября 2025 16:31
Премьера на рельсах: первый экспериментальный трамвай прокатился — и именно в Шушарах
Премьера на рельсах: первый экспериментальный трамвай прокатился — и именно в Шушарах
Городовой ру

По завершённому участку линии «Купчино — Шушары — Славянка» состоялась пробная поездка транспорта.

В начале недели на территории Шушар был замечен трамвай уникального дизайна, предназначенный для маршрута «Славянка». Как известно, этот электротранспорт в дальнейшем получит номер 2. Маршрут был опробован на завершённом участке линии между Купчино, Шушарами и Славянкой.

Появление нового трамвая вызвало живой отклик у горожан. Проезд по новому пути стал возможен благодаря завершению строительных работ на одной из ключевых линий. Электротранспорт отличает специализированная окраска.

К открытию первого этапа движения, намеченного на конец года, планируют подготовить пять остановок. Пассажиры смогут воспользоваться остановками «Балканский» (конечный пункт), «Река Волковка» (по требованию), «Вилеровский переулок», «Окуловская улица» и «Валдайская улица». Протяжённость нового маршрута составит 8,72 километра.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью