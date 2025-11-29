Премьера на рельсах: первый экспериментальный трамвай прокатился — и именно в Шушарах

В начале недели на территории Шушар был замечен трамвай уникального дизайна, предназначенный для маршрута «Славянка». Как известно, этот электротранспорт в дальнейшем получит номер 2. Маршрут был опробован на завершённом участке линии между Купчино, Шушарами и Славянкой.
Появление нового трамвая вызвало живой отклик у горожан. Проезд по новому пути стал возможен благодаря завершению строительных работ на одной из ключевых линий. Электротранспорт отличает специализированная окраска.
К открытию первого этапа движения, намеченного на конец года, планируют подготовить пять остановок. Пассажиры смогут воспользоваться остановками «Балканский» (конечный пункт), «Река Волковка» (по требованию), «Вилеровский переулок», «Окуловская улица» и «Валдайская улица». Протяжённость нового маршрута составит 8,72 километра.