В разы полезнее: вот что можно добавлять в блюда вместо соли

Мало кто соблюдает приемлемую для организма суточную норму соли, а ее избыток наносит непоправимый вред. Отказаться от добавки полностью очень сложно, но способ уменьшить ее потребление есть. Блюда не будут пресными, если заменить приправу на другой ингредиент.

Из всех овощей больше всего натрия из почвы вбирает известный своими полезными свойствами сельдерей. В нем также содержится много витаминов и микроэлементов: железо, калий, магний. Поэтому стоит попробовать приготовить из него соль.

Высушите кусочки сельдерея в духовке, а затем измельчите их в блендере. Получится порошок, в который также можно добавить любимые специи, говорится на сайте «Здоровое питание». Используйте приправу в готовке.

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